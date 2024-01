Jak działa Żabka? Technologiczne dzieło sztuki w prostym sklepie

O tym, że Żabka często sięga po nowoczesne technologie, nikogo przekonywać nie trzeba. To jedna z pierwszych sieci detalicznych w Polsce, której udało się rozpropagować własną aplikację mobilną na dużą skalę. To również samoobsługowe sklepy Żabka Nano, w których klienci nie stoją w kolejce do kasy i nie skanują produktów samodzielnie. W części z nich można spotkać nawet robota, który przygotowuje hot dogi na oczach zamawiających.

Za tym wszystkim stoi technologia, której na pierwszy rzut oka nie widać. To bardzo zaawansowana sieć korporacyjna, do której podłączony jest każdy sklep Żabki. Jak to możliwe, skoro punkty handlowe rozsiane są po całej Polsce? W przypadku tej sieci sklepów odpowiada za to technologia SD-WAN, wdrożona przez Cisco i Trecom.

Źródło: Depositphotos

SD-WAN, czyli co zrobić, gdy zwykły VPN nie wystarcza

Dotychczas wykorzystywana przez Żabkę sieć VPN miała limit 10 000 klientów. Jako że ten został przekroczony już w 2023 roku, firma pilnie poszukiwała rozwiązania o znacznie większej pojemności. By móc liczyć na wybór, oferowana technologia musiała spełnić szereg rygorystycznych wymagań technologicznych. Dość powiedzieć, że placówki Żabka łączą się z siecią przy pomocy 300 różnych dostawców Internetu. Dlaczego padło właśnie na SD-WAN i czym konkretnie jest ta technologia? Wyjaśnia Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce:

Cisco SD-WAN to definiowana programowo i dostarczana z chmury sieć rozległa, która umożliwia

przedsiębiorstwom i organizacjom bezpieczne łączenie użytkowników z ich aplikacjami. Niezwykle

cieszymy się z faktu, że Żabka zdecydowała się na wdrożenie tego nowoczesnego rozwiązania i jesteśmy przekonani, że pomoże ono w dalszym rozwoju firmy. Jesteśmy także pod ogromnym wrażeniem kompetencji i innowacyjnego podejścia zespołu inżynierskiego Trecom, które okazały się kluczowe dla powodzenia tego wdrożenia.

Jak wdrożyć zaawansowaną sieć w 10 000 sklepów w krótkim czasie?

Z tym zadaniem musieli zmierzyć się specjaliści firmy Trecom. Cel, jaki przed nimi postawiono, był niezwykle ambitny. By realizacja przedsięwzięcia przebiegła sprawnie, konieczne było działanie w imponującym tempie: 150 sklepów dziennie. W praktyce oznaczało to, że wdrożenie nowych rozwiązań musiało spocząć na niewykwalifikowanych pracownikach. By poradzili sobie z tym wyzwaniem, opracowano dedykowaną aplikację mobilną, prowadzącą krok po kroku przez proces instalacji Cisco SD-WAN.

Wdrożenie nowej technologii Cisco w sklepach Żabka przebiegło pomyślnie, a w kulminacyjnym momencie pracowano nawet szybciej niż w założonym tempie.

Korzyści mogą imponować

Co zyskała Żabka dzięki Cisco SD-WAN? Przede wszystkim znacznie ograniczyła koszty i wykorzystanie serwisantów. O ile konkretnie? Wyjaśnia Tomasz Błachowiak z Trecom:

Aplikacja pozwala osiągnąć pułap 300 dziennych instalacji. Ogromną zaletą aplikacji jest radykalne

obniżenie kosztów całego projektu. Wdrożenie SD-WAN pozwala średniorocznie zmniejszyć czas

obecności serwisanta w sklepie z 4 godzin do 15 minut.

Na tym jednak wcale nie koniec korzyści dla Żabki. Dzięki wdrożeniu nowej technologii sieć sklepów jest gotowa na dalszy rozwój w najbliższych latach. Wyznaczono bardzo ambitne cele. Wśród nich zwiększenie liczby placówek do kilkunastu tysięcy w ciągu dwóch lat, rozwój sklepów autonomicznych (Żabka Nano), sklepów w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach, sklepów typu drive-thru oraz mobilnych Żabek w miejscach wydarzeń masowych.

Zaawansowana, ale prosta w użytkowaniu technologia to klucz do rozwoju biznesu i Żabka jest tego przykładem. Czy cele uda się zrealizować? Klienci z pewnością będą to bacznie obserwować.