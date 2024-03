Żabka rusza z nową usługą. Oferuje naprawę smartfonów

Nie wiecie gdzie naprawić uszkodzony smartfon? Nie ma problemu. Wystarczy zabrać go do Żabki. Sieć popularnych sklepów osiedlowych rozszerza swoje usługi i zachęca do korzystania z oferty firmy Digital Care.

Usługa Serwisowa na Życzenie to odpłatna usługa, która pozwala Ci wygodnie przekazać uszkodzone urządzenie do naprawy, przy okazji zakupów w Żabce. Minimum formalności - zgłaszasz uszkodzenie na portalu Klienta, swoje urządzenie zostawiasz w Żabce, opłacasz naprawę i odbierasz je w pełni sprawne. Na czas naprawy możesz również odpłatnie skorzystać z urządzenia zastępczego.

– Żabka poinformowała o rozszerzeniu swojego pakietu usług. Po opłacaniu rachunków, wypłacaniu gotówki, wysyłaniu/odbieraniu przesyłek, czyszczeniu butów, czy innych przyszła pora na coś, z czego skorzystają użytkownicy uszkodzonych smartfonów.

Klienci Żabki mają do wyboru dwa sposoby naprawy telefonu:

Naprawa urządzenia w autoryzowanym serwisie – użytkownicy mają pewność wykorzystania oryginalnych części dostarczonych przez producenta. Jeśli urządzenie jest na gwarancji - będzie ona dalej obowiązywać (aż do końca gwarancji, zazwyczaj do 24 miesięcy od zakup urządzenia).

– użytkownicy mają pewność wykorzystania oryginalnych części dostarczonych przez producenta. Jeśli urządzenie jest na gwarancji - będzie ona dalej obowiązywać (aż do końca gwarancji, zazwyczaj do 24 miesięcy od zakup urządzenia). Naprawa w serwisie profesjonalnym – wykonana będzie z użyciem wysokiej jakości zamienników. W niektórych modelach po naprawie może pojawiać się komunikat o częściach nieoryginalnych (głównie Apple), ale nie wpływa to na poprawne funkcjonowanie urządzenia.

A co z kosztami? Wstępną wycenę naprawy urządzenia uzyskujemy po wypełnieniu formularza. Przykładowo: koszt naprawy uszkodzonego wyświetlacza w iPhonie 15 Pro to od 625 do 775 zł (naprawa w autoryzowanym serwisie) lub od 531 do 659 zł (w serwisie profesjonalnym). Jednak pełny cennik napraw przedstawiony zostanie dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji przez serwis.

Jak przygotować smartfon do naprawy w Żabce?

Zanim przekażesz urządzenie:

zrób kopię zapasową danych zapisanych w pamięci urządzenia (np. zgraj je na zewnętrzny nośnik lub zapisz je w chmurze). Dane zapisane w pamięci urządzenia, ze względu na konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną skasowane

wyjmij kartę SIM, karty pamięci, naklejki do płatności zbliżeniowych

usuń szkło ochronne i inne akcesoria (np. etui ochronne)

wyłącz blokady i zabezpieczenia, dlatego że aktywne blokady i zabezpieczenia uniemożliwiają wykonanie naprawy

do przesyłki nie dołączaj akcesoriów (np. ładowarki, słuchawek), ani żadnych dokumentów zawierających Twoje dane osobowe

zapakuj telefon w sposób zabezpieczający Twoje urządzenie przed powstaniem dodatkowych uszkodzeń w transporcie

przekaż zapakowaną przesyłkę do wybranego przez Ciebie Sklepu Żabka

Naprawiaj, nie kupuj. Żabka z nową usługą dla uszkodzonych smartfonów

Co ciekawe, Żabka oferuje urządzenie zastępcze, które można wypożyczyć na czas naprawy uszkodzonego smartfona.

Koszt najmu urządzenia zastępczego wynosi 99 zł. Cena zawiera koszt najmu i transportu w obie strony. Opłata pobierana jest za pobraniem (przez kuriera).

Urządzenie zastępcze to smartfon z systemem operacyjnym Android . Może on różnić się pod względem producenta, modelu czy parametrów w stosunku do urządzenia, które posiadasz.

. Może on różnić się pod względem producenta, modelu czy parametrów w stosunku do urządzenia, które posiadasz. Urządzenie zostanie dostarczone przez kuriera na podany przez Ciebie adres korespondencyjny po tym, jak serwis potwierdzi zawartość paczki z urządzeniem uszkodzonym.

Po naprawie urządzenie zastępcze zostanie odebrane z tego samego adresu.

Pamiętaj, aby przed zwrotem urządzenia zastępczego usunąć z niego zabrudzenia oraz dane, a także wyłączyć blokady (w tym blokadę ekranu). Nie zapomnij zwrócić również dołączonych do urządzenia akcesoriów.

Startowi usługi towarzyszy akcja promocyjna, w ramach której pierwsze 500 napraw nagrodzonych będzie folią ochronną na ekran. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie digitalcare.zabka.pl.