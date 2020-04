To nie pierwszy serwis wbudowany w przeglądarkę Opera, wcześniej pojawił się w niej dostęp do WhatsAppa czy Facebook Messengera. Co więcej, od momentu udostępnienia tych komunikatorów w przeglądarce ich korzystanie przez użytkowników znacząco wzrosło, odpowiednio o 107% i 130%, tylko w okresie ostatnich dwóch i pół miesięcy. Więc to działa i ma sens.

Rośnie też liczba użytkowników samej Opery, w 2019 roku osiągnęła ona poziom 68 milionów osób średnio miesięcznie korzystających z tej przeglądarki, co było wzrostem o 11% w porównaniu z rokiem 2018. Ten rok zapowiada się jeszcze lepiej, bo w marcu padł rekord 73 milionów aktywnych użytkowników w miesiącu. Być może kolejny wbudowany serwis jeszcze bardziej powiększy to grono.

Maciej Kocemba, Product Director w Operze:

Użytkownicy cenią sobie wolność wyboru, liczy się dla nich dostęp do dowolnej platformy społecznościowej z każdego urządzenia. Dlatego postawiliśmy na integrację Instagrama z naszą

przeglądarką. Chcemy zapewnić naszym użytkownikom wygodę korzystania z dużego ekranu oraz klawiatury w celu pisania komentarzy, czy korzystania z komunikatora w aplikacji. W obecnych czasach stały i ułatwiony kontakt naszych użytkowników z ich rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi jest głównym motywem naszego działania.

Wbudowany Instagram w przeglądarkę pozwoli na dostęp do wszystkich funkcji webowej wersji, a więc do głównego kanału, funkcji eksploruj, oglądania instastories czy wysyłania bezpośrednich wiadomości.

W nowej wersji Opery pojawią się też konteksty, czyli funkcja pozwalająca grupować zakładki według ich przeznaczenia i wyświetlać je w jednym oknie. Będzie można dodać 5 takich kontekstów związanych czy to z pracą czy rozrywką, hobby lub innymi aktywnościami w sieci.

Źródło: Opera.