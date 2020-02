Należycie do osób, które otwierają kilkadziesiąt zakładek w jednej przeglądarce jednocześnie? I nie możecie się potem w tym wszystkim połapać, a liczba zakładek zamiast maleć, ciągle rośnie? Cóż, sama nigdy nie wykształciłam u siebie tego odruchu, ale widziałam ten bałagan na komputerze wielu z moich znajomych. Ku uciesze otwieraczy i mojej Opera dodaje całkiem nową opcję, która ułatwi organizację. Nie trzeba już pobierać dodatkowych wtyczek, do porządkowania kart wystarczy sama przeglądarka.

Opera 67 pomoże w organizowaniu wielu otwartych kart

Opera zawstydza Google Chrome. Przez tę nowość będę jej używał częściej

Konteksty pozwalają grupować karty w odmiennych kategoriach. Możemy je dowolnie nazywać i wybierać im ikony. W Operze 67 pojawił się również tabcyler. Skrót Ctrl+tab pozwala wygodnie przenosić się pomiędzy przeglądanymi witrynami. Ostatnią istotną nowością związaną z organizacją kart jest wykrywanie duplikatów. W szale otwierania może zdarzyć się przecież, że kilkukrotnie w różnych miejscach otworzymy sobie tę sama stronę. Po najechaniu kursorem na zakładkę będziemy mogli sprawdzić, czy do czegoś takiego nie doszło, ponieważ karty z tym samym adresem zostaną podświetlone.





Nowa aktualizacja stała się też dobrym momentem dla Opery na przypomnienie o ostatnich osiągnięciach. Producent przypomniał nam, że w zeszłym roku ukazało się aż siedem wersji przeglądarki. Nie zabrakło również ponownego pochwalania się Operą GX, czyli przeglądarką gamingową. Jak się również okazało, liczba użytkowników Operty na pctach wzrosła o ponad 17 procent do trzeciego kwartału 2019 roku. Na co dzień korzysta z niej ok. 68 miliona osób. Tak trzymaj, Opero.