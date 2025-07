WhatsApp nareszcie posłuchał użytkowników. O tę funkcję błagaliśmy od lat

Przełączanie się między kontami WhatsApp: wygoda i elastyczność

Dotychczas użytkownicy, którzy chcieli korzystać z dwóch numerów na jednym iPhonie, byli zmuszeni instalować WhatsApp Business lub korzystać z dodatkowych aplikacji. Teraz, dzięki nowej funkcji, możliwe będzie dodanie drugiego konta bezpośrednio w aplikacji WhatsApp i płynne przełączanie się między nimi. To ogromne ułatwienie dla osób, które rozdzielają życie prywatne od zawodowego lub najzwyczajniej w świecie korzystają z kilku numerów telefonu.

Wersja testowa aplikacji (v25.9.10.70) już teraz pozwala testerom na korzystanie z tej funkcji. W ustawieniach pojawiła się nowa sekcja „Lista kont”, gdzie widoczne są wszystkie dodane profile, a także pojawiła się możliwość dodania kolejnego. Każde konto posiada własne ustawienia, historię czatów, powiadomienia i kopie zapasowe, co pozwala na pełną personalizację: od dźwięków powiadomień po preferencje dotyczące multimediów.

Jak będzie dodawać konta do WhatsApp? Twórcy komunikatora dają nam wybór

Meta pracuje nad dwoma metodami dodawania drugiego konta:

Pierwsza z nich polega na rejestracji nowego numeru. Użytkownik zakłada drugie konto, podając nowy numer telefonu, analogicznie jak przy pierwszej rejestracji. Drugą jest po prostu zeskanowanie kodu QR. Dodanie konto poprzez zeskanowanie kodu z głównego urządzenia, pozwoli na synchronizację i wygodne zarządzanie kontami.

To rozwiązanie eliminuje konieczność korzystania z WhatsApp Business wyłącznie w celu obsługi drugiego numeru, czyniąc zarządzanie komunikacją jeszcze wygodniejszą i bardziej intuicyjną. A warto mieć też na uwadze, że na tym jeszcze nie koniec ważnych zmian, nad którymi pracuje Meta.

Oprócz obsługi wielu kont, WhatsApp testuje także nazwy użytkowników, które pozwolą korzystać z aplikacji bez ujawniania numeru telefonu. W ostatnich dniach pojawiła się również natywna aplikacja na iPada, rozmowy głosowe w grupach czy tła generowane przez AI. Wisienką na torcie są fenomenalnie zapowiadające się podsumowania wiadomości oraz nowe opcje prywatności - choć te póki co ograniczone są jeszcze geograficznie, do użytkowników Stanów Zjednoczonych. Wszystkie z wymienionych funkcji jednak są wdrażane stopniowo, dlatego warto upewnić się, że jesteśmy na bieżąco i mamy zaktualizowany komunikator, by mieć zawsze dostęp do najnowszych rozwiązań.

WhatsApp konsekwentnie rozwija się w kierunku większej elastyczności i bezpieczeństwa użytkowników. Obsługa wielu kont na jednym iPhonie to krok milowy, który pozwoli jeszcze lepiej zarządzać komunikacją, no i najzwyczajniej w świecie czyni korzystanie z komunikatora znacznie łatwiejszym i przyjemniejszym. Lepiej późno, niż później.