Za darmo grzech nie skorzystać. Takie promocje tylko tutaj

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends.

A co w tym tygodniu przygotował sklep? Na graczy czekają dwie darmowe pozycje – gra oraz dodatek.

Epic Games rozpieszcza graczy. W tym tygodniu dwie darmowe pozycje

Darmową grą jest Mortal Shell, które z pewnością przyciągnie uwagę fanów mrocznych gier RPG z elementami akcji, w których mierzyć się trzeba z potężnymi przeciwnikami. To produkcja z 2020 r., za którą odpowiada studio Cold Symmetry. Gra zdobyła całkiem dobre oceny i po premierze na PC, PS4 i Xbox One doczekała się również edycji Enhanced na PS5, Xbox Series X oraz w chmurze w ramach usługi Amazon Luna. W grudniu 2022 trafiła też na Nintendo Siwtch, co oznacza, że dostępna jest na każdej dużej platformie (i można też zagrać w nią na urządzeniach mobilnych dzięki usługom grania w chmurze).

Oprócz darmowej gry, Epic Games Store przygotowało też coś dla fanów World of Warships. To dodatek Anniversary Party Favor świętujący 4 lata obecności tytułu w sklepie. Zestaw składa się m.in. z okrętu japońskiego okrętu Yūbari, dodatkowego slotu w porcie, 444444 kredytów, czy 44444 elitarnych punktów doświadczenia dowódcy.

Grę Mortal Shell oraz dodatki do World of Warships można odebrać za darmo do czwartku 20 marca. Tego dnia zostanie udostępniona kolejna pozycja, za którą nie będzie trzeba zapłącić.

Co ciekawe, Mortal Shell był już rozdawany za darmo w sklepie Epic Games Store, więc nie zdziwcie się, jeśli na karcie produktu znajdziecie informację "W bibliotece". Jeszcze ciekawsze jest to, że 20 marca pojawi się też w ramach "Prime Gaming", gdzie również będzie do odebrania w Epic Games Store. Dziwne zagranie, ale kto nie zdąży przypisać grę do konta bezpośrednio w sklepie, będzie mógł nadrobić zaległości – pod warunkiem, że posiada abonament Amazon Prime oferujący także dostęp do bogatego katalogu gier i kluczy do zewnętrznych sklepów z grami: Epic Games Store, GOG, Legacy Games a ostatnio także Microsoft Store. Marcową rozpiskę gier dostępnych w Prime Gaming znajdziecie w naszym osobnym podsumowaniu.