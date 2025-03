Ten klasyk nigdy tak dobrze nie wyglądał jak teraz. Przekonaj się sam

Half-Life 2 to jedna z najważniejszych gier w historii. Teraz powraca w odświeżonej wersji. A wszystko za sprawą technologii udostępnionej przez NVIDIA.

Rynek gier wideo rozwija się w zawrotnym tempie i często powrót do klasycznych tytułów wydanych kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu może być dla gracza sporym wyzwaniem – tym bardziej dla takiego, który przyzwyczajony jest do wysokiej jakości grafiki. Tytuły, które dekady temu, okupowały pierwsze miejsca list sprzedaży, mogą być bardzo trudne w odbiorze w 2025 r. Z pomocą przychodzi NVIDIA udostępniająca deweloperom narzędzie RTX Remix, dzięki którym przeniesienie klasyków do czasów współczesnych może być bardzo proste – i opłacalne.

Twórz olśniewające wersje klasycznych gier, odświeżone technikami RTX. RTX Remix to platforma typu open source, która pozwala twórcom modyfikacji łatwo przechwytywać zasoby gier, automatycznie ulepszać materiały za pomocą generatywnych narzędzi AI i tworzyć zachwycające nowe wersje, odświeżone technikami RTX, z pełnym ray tracingiem i technologiami renderowania neuronowego, takimi jak DLSS 4 z funkcją generowania wielu klatek.

RTX Remix zaprezentowano i udostępniono w wersji beta już jakiś czas temu, jednak odbiór ze strony deweloperów nie jest chyba tak duży, jak można się było tego spodziewać – przynajmniej jeśli chodzi o oficjalne wsparcie. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadków modów do popularnych klasyków stworzonych przez fanów. Na ModDB znajdziemy długą listę gier, które przeszły "lifting" z wykorzystaniem RTX Remix i które warto sprawdzić.

Half-Life 2 nigdy nie wyglądał tak dobrze. Gracze będą zachwyceni

Teraz jednak przyszła pora na konkrety, gdyż wraz z zaprezentowaniem przez NVIDIA nowej, pełnej wersji RTX Remix ze wsparciem DLSS 4 oraz wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań i usprawnień zgłaszanych przez społeczność, zaprezentowano odświeżoną wersję jednej z najważniejszych gier w historii – Half-Life 2. To produkcja VALVE, która na rynku zadebiutowała w 2004 roku i wciąż czeka na kontynuację.

Już 18 marca na Steam zadebiutuje demo Half-Life 2 RTX, za które odpowiada studio Orbifold Studios, pracujące wcześniej przy Half-Life 2: VR, Half-Life 2: Remade Assets, Project 17 i Raising the Bar: Redux.

Walka o wolność rozpoczyna się na nowo. Doświadcz wielokrotnie nagradzanej gry, która urzekła miliony graczy na całym świecie swoją wciągającą historią, emocjonującymi potyczkami i oszałamiającą fizyką, w pełni odnowioną dzięki pełnemu ray tracingowi, nowym, ręcznie stworzonym teksturom opartym na fizyce, ulepszonym modelom high-poly i zaktualizowanemu oświetleniu, a wszystko to w oszałamiającej rozdzielczości 4K.

Demo Half-Life 2 RTX, które pozwoli sprawdzić dwie lokacje: Ravenholm oraz Nova Proskpekt, w pełni wykorzystywać ma potencjał drzemiący w NVIDIA RTX Remix. Gra wykorzystywać będzie nowe technologie RTX Neural Rendering, najnowocześniejszy pełny ray tracing, akcelerowany przez NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation i NVIDIA Reflex. Wszystko po to, by ożywić jedną z najlepszych gier wideo wszech czasów w zupełnie nowym świetle.

Na ten moment nie wiadomo, czy demo jest równocześnie zapowiedzią pełnej wersji odświeżonej gry Half-Life 2, która dzięki NVIDIA RTX Remix może zyskać drugie życie i przyciągnąć uwagę nowych graczy, którzy z tą serią nie mieli wcześniej styczności.