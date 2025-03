AI Microsoftu na pomoc graczom. Oto Copilot for Gaming

Sztuczna inteligencja trafia gdzie tylko może. Jest już na komputerach, smartfonach czy chociażby sprzętach AGD. Gdzie zobaczymy ją już wkrótce? W grach komputerowych, gdzie zajmie się tym, by gracze bawili się jak najlepiej. Nie wiesz, jak poradzić sobie z daną misją? Chciałbyś poprawić swoje umiejętności? Już za niedługo AI od Microsoftu przybędzie Ci z odsieczą.

Microsoft Copilot już wkrótce w grach

Narzędziem, o którym mowa, jest Microsoft Copilot for Gaming. To nic innego, jak inteligentny asystent od Microsoftu, tyle że zoptymalizowany pod kątem gier komputerowych. Jego zadaniem jest ułatwiać graczom zabawę w poszczególnych grach. Zarówno tych ulubionych, gdzie będzie podpowiadał im, co jeszcze mogą poprawić, jak i tych, w których grają po raz pierwszy. Dowiedzą się wówczas, jak poradzić sobie z wyzwaniem, które na ten moment jest dla nich zbyt trudne.

Przykładem prosto z zapowiedzi Microsoftu jest szalenie popularna gra Minecraft. Widzimy w niej konkretny przykład podpowiedzi, na jaką gracz może liczyć podczas oglądania danego przedmiotu.





Czym konkretnie jest Copilot for Gaming?

Jak czytamy na stronie Microsoftu, Copilot for Gaming opiera się na trzech zasadach: umiejętności, elastyczności i personalizacji. Został zaprojektowany, aby wspierać graczy na różne sposoby, od spersonalizowanych rekomendacji gier i bezproblemowego konfigurowania rozgrywki, po pomocne wskazówki oraz utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi. Co to może oznaczać w praktyce? Gracze dostaną pomocne narzędzie, które przede wszystkim pomoże im w najtrudniejszych momentach danej gry. Istotna będzie również funkcja społecznościowa, ułatwiająca kontakt z innymi graczami.

Fatima Kardar, wiceprezeska Xbox zwróciła uwagę na to, że dzięki Copilot for Gaming gracze mają poświęcać mniej czasu na określone zadania, takie jak szukanie, pobieranie czy aktualizowanie, by móc skupić się po prostu na graniu. Cóż, trzymamy kciuki.

Więcej informacji na temat Copilot for Gaming znaleźć można na wideo poniżej (w jęz. angielskim).