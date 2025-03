Gorące hity w Prime Gaming na marzec – pełna lista tytułów

Wiemy już, co na marzec przygotował dla graczy Amazon w usłudze Prime Gaming.

Jak co miesiąc Amazon przygotował dla subskrybentów usługi Prime Gaming i Amazon Luna paczkę darmowych gier na marzec, które można odebrać już teraz. To kilka naprawdę mocnych pozycji od dużych developerów.

Saints Row: The Thrid Remastered

Jedną z najmocniejszych propozycji Amazon na dobre rozpoczęcie wiosny jest remaster Saints Row: The Thrid, czyli szalonego konkurenta GTA, pełnego sprośnych żartów i niczym nieskrępowanej rozwałki. W porównaniu do swojego pierwowzoru z 2011 roku remaster oferuje głównie lepszą warstwę audiowizualną, dostosowaną do platform obecnej generacji.

Mafia II: Definitive Edition

Fani klasyków koniecznie powinni pobrać też Mafia II: Definitive Edition. To opowieść o brutalnej rzeczywistości sycylijskich gangsterów z XX wieku, odświeżona do jakości HD. Zestaw zawiera podstawową wersję gry i wszystkie DLC.

Pełna lista gier w Prime Gaming na marzec

Beholder 3

Crime Boss: Rockay City

Dark Deity: Complete Edition

Deus Ex: Invisible War

Endling — Extinction is Forever

Figment 2: Creed Valley

Gamedec — Definitive Edition

Legacy of Kain: Defiance

Let's Build A Zoo

Mafia II: Definitive Edition

Mortal Shell

Mutazione

Naheulbeuk's Dungeon Master

Saints Row®: The Third™ Remastered

Session: Skate Sim

Syberia: The World Before

The Forgotten City

The Wisbey Mystery

Wall World

Wolfenstein: The Old Blood

