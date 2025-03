To jedna z najmocniej wyczekiwanych gier, jakie mają ukazać się na platformie PC w najbliższym czasie. Heroes of Might & Magic: Olden Era ma sprawić, że gracze znów tłumnie zasiądą przed komputerami, by spędzić setki, jeśli nie tysiące godzin w ulubionej strategii turowej. Właśnie dowiedzieliśmy się ciut więcej o tym, jak gra będzie wyglądała.

Heroes of Might & Magic: dobra mapa to podstawa

Każdy kto kiedykolwiek grał w którąkolwiek część kultowych Hirołsów, doskonale wie, jak istotna dla rozgrywki jest odpowiednia mapa. Twórcy muszą się naprawdę mocno natrudzić, by stworzyć miejsce, w którym prowadzenie wirtualnych potyczek stanie się przyjemnością. Dobra mapa musi nie tylko świetnie wyglądać i stanowić dla gracza wyzwanie. Musi przede wszystkim zadbać o właściwy balans między poszczególnymi graczami, by nie dać żadnemu z nich przewagi już na starcie. Jak będzie w Heroes of Might and Magic: Olden Era? Twórcy dwoją się i troją, by przygotowane przez nich mapy zadowoliły graczy. Właśnie dowiedzieliśmy się, nad czym konkretnie pracują.

Reklama





fot. Unfrozen

Tak wyglądają pierwsze mapy do Heroes of Might & Magic: Olden Era

Na platformie YouTube, na kanale prowadzonym przez studio Unfrozen ukazał się materiał pod tytułem Devlog #1 | Templates in Heroes of Might & Magic: Olden Era. To właśnie z niego dowiadujemy się, na jakich mapach przyjdzie nam się mierzyć z innymi graczami. Co istotne, są to nie tylko mapy do rozgrywki PvP, ale również PvE. Oznacza to, że będziemy mogli na nich zagrać zarówno z prawdziwym przeciwnikiem, jak i z graczem sterowanym przez komputera.





fot. Unfrozen

Na powyższej mapie możemy zobaczyć m.in. bardzo charakterystyczny budynek Smoczej Utopii. Wygląda niemal dokładnie tak, jak pierwowzór z kultowej Trójki. A na tym podobieństwa wcale się nie kończą.

Ciekawscy nowych map mogą zapoznać się z pełnym materiałem przygotowanym przez Unfrozen. Wrzucamy go poniżej.