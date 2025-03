Kup raz, graj gdzie chcesz. PlayStation powinno uczyć się od Microsoftu

Xbox Play Anywhere to usługa, którą doceniają gracze posiadające w domu i konsolę i komputer. Mogą zagrać, gdzie chcą i w sposób, w jaki im najbardziej to odpowiada. PlayStation powinno nauczyć się od Microsoftu i uruchomić podobne rozwiązanie. Skorzystają wszyscy

Gdy kupisz grę dostępną w usłudze Xbox Play Anywhere, będziesz mieć możliwość grania w nią na konsoli Xbox i na urządzeniu z systemem Windows 10/11. Wystarczy, że kupisz ją raz, a będziesz mieć możliwość zainstalowania jej na każdej konsoli Xbox lub urządzeniu z systemem Windows, do którego się zalogujesz. To cię zainteresuje Pokémony sprzedane. Kto wydał na nie prawie 14 miliardów złotych?PlayStation w marcu rozpieszcza graczy. Za odpowiednią cenę Reklama

– brzmi dumnie opis usługi, którą Microsoft niespecjalnie się chwali, ale pochwalać warto. Wielu graczy ma w domu zarówno konsolę, jak i komputer i chyba wszyscy chcieliby mieć możliwość jednorazowego zakupu z możliwością uruchomienia wybranego tytułu na preferowanej platformie. Xbox Play Anywhere jest o tyle interesujące, że pozwala dodatkowo na kontynuację grę od ostatniego zapisu na komputerze, konsoli Xbox lub obsługiwanym urządzeniu mobilnym, nie tracąc zapisanych stanów gry, dodatków ani osiągnięć. Jak to działa?

Jeśli masz w swojej kolekcji zakupioną w Sklepie Xbox lub Sklepie Windows grę cyfrową obsługującą funkcję Xbox Play Anywhere, możesz w nią zagrać na konsoli Xbox, komputerze z systemem Windows 10/11 i obsługiwanym urządzeniu przenośnym bez dodatkowych kosztów. Aby skorzystać z usługi Xbox Play Anywhere, musisz zainstalować na swoim komputerze aktualizację Windows 10 Anniversary Edition (lub nowszą), a także najnowszą aktualizację na konsoli Xbox. Zaloguj się na swoje konto Xbox Live lub Microsoft, a gra obsługująca funkcję Xbox Play Anywhere będzie dostępna do pobrania. Na konsoli Xbox gry będą wyświetlane jako "Gotowe do instalacji" w sekcji "Moje gry i aplikacje". Na komputerze z systemem Windows 10/11 gry będą dostępne w folderze "Moja biblioteka".

Microsoft chwali się teraz, że biblioteka gier Xbox Play Anywhere przekroczyła tysiąc tytułów. I to nie tylko od wewnętrznych ekip zrzeszonych w ramach Xbox Game Studios. Na liście znajdziemy wiele pozycji od dużych studiów i wydawców oraz tytuły mniej znane, jednak zasługujące na uwagę.

PlayStation powinno uczyć się od Microsoftu. Gracze docenią tę zmianę

Bardzo chciałbym zobaczyć podobne rozwiązanie w wykonaniu PlayStation. Choć mam wrażenie, że marne są szanse na tego typu usługę. Głównie dlatego, że Sony nie ma własnej platformy sprzedażowej na PC pozwalającej na pobieranie i instalowanie gier bezpośrednio na komputerze. A trudno jest sobie wyobrazić, by wraz z zakupem tytułu od studiów wewnętrznych, czy zewnętrznych w PlayStation Store, gracz otrzymywał klucz na konsolę oraz do wybranego sklepu na PC – Steam, czy Epic Games Store. Z drugiej jednak strony użytkownicy już teraz mogą połączyć swoje konta z tych sklepów z usługą PlayStation Network, co w teorii mogłoby umożliwić współdzielenie licencji na konkretną grę między konsolą a PC. Pytanie tylko, czy PlayStation jest tym zainteresowane. Coś mi mówi, że nie bardzo.

Co na to samo PlayStation? Na stronach pomocy technicznej dotyczącej gier na PC pojawia się pytanie o jeden zakup umożliwiający grę zarówno na konsolach, jak i PC. Oto odpowiedź:

Wersje gier PlayStation Studios na PC i konsole to różne produkty. Obecnie nie można kupić wersji PC danego tytułu, a następnie grać w niego na konsoli PS4 lub PS5 i odwrotnie.

Warto zwrócić uwagę na słowo "obecnie". Czy w przyszłości się to zmieni? Watro trzymać rękę na pulsie.

Stock image from Depositphotos