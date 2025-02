Z tego dokumentu w mObywatelu korzysta prawie 9 mln Polaków. Co oferuje?

W połowie października ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że z mDowodu w aplikacji mObywatel korzysta już 8 mln Polaków. To elektroniczna wersja naszego dokumentu tożsamości i odpowiednik Dowodu Osobistego, którym możemy posługiwać się wyłącznie w kraju – na ten moment dokumenty przechowywane w mObywatelu nie są akceptowane poza granicami Polski. Czym jest mDowód i gdzie z niego korzystać?

Dziś jest już prawie 9 mln użytkowników aplikacji. Ministerstwo zaktualizowało liczby, mówiąc, że 8,75 miliona Polaków posługuje się mDowodem i od listopada 2024 r. przybyło kolejnych 500 tysięcy Polaków, co ma mieć też związek z kampanią "mObywatel ma łatwiej".

Kampania „mObywatel ma łatwiej” udowadnia, że cyfrowa tożsamość to coś więcej niż technologia – to rzeczywiste wsparcie w codziennych sprawach. Po sukcesie pierwszej części kampanii chcemy jeszcze bardziej zmotywować Polaków do korzystania z tego narzędzia