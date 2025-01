Ministerstwo Cyfryzacji klepie się po plecach. Tu nie ma powodów do dumy

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o wielkich problemach z działaniem systemu e-Doręczeń, który na szeroką skalę uruchomiono 1 stycznia tego roku. Urzędnicy zgłaszali m.in. długie opóźnienia w wysyłce i odbiorze korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną, a niektóre dokumenty giną lub "zawieszają się" w systemie. Ponadto wiele osób napotyka problemy z logowaniem do skrzynek i pobieraniem załączników. Z relacji medialnych wynika, że sprawę komplikuje też brak synchronizacji z systemami obiegu dokumentów w urzędach oraz zgłaszane przypadki naruszenia ochrony danych osobowych – mowa np. o upublicznianiu numerów PESEL urzędników, którzy wysyłają konkretne pisma. Te niedogodności poważnie utrudniają pracę urzędów i mogą prowadzić do opóźnień w postępowaniach administracyjnych. Sytuacja jest na tyle poważna, że już pojawiają się sygnały od samorządów, które nie wykluczają wezwania do wyłączenia systemu, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane do końca stycznia.

e-Doręczenia z problemami. Spektakularna porażka?

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Cyfryzacji, które w swoim komunikacie mówiło:

W związku ze zgłoszeniami części podmiotów publicznych dotyczącymi problemów z realizacją usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, które zostały przekazane Poczcie Polskiej, Minister Cyfryzacji zwrócił się do Prezesa Poczty Polskiej o przedstawienie do 23 stycznia 2025 r. informacji nt. stanu realizowanych usług przez Pocztę Polską jako Operatora Wyznaczonego, w tym informację w zakresie naprawy zgłaszanych błędów dot. realizacji usługi oraz przedstawienie propozycji działań naprawczych usprawniających korzystanie z e-Doręczeń.

Falstart? Do nowego systemu przygotowywano się bardzo długo i jego uruchomienie było wielokrotnie przekładane i tłumaczone koniecznością dopięcia wszystkiego na ostatni guzik, by nie było problemów. Urzędy miały mieć kilkanaście miesięcy na zapoznanie się z nowymi procedurami i działaniem poszczególnych funkcji i narzędzi gwarantujących szybki i bezpieczny sposób komunikacji elektronicznej. Okazuje się jednak, że w całym tym okresie zapomniano o najważniejszym – wydolności systemu i przygotowania ze strony operatora. W tym przypadku chodzi oczywiście o Pocztę Polską, która po raz kolejny pokazuje, że chyba ma spory problem z odnalezieniem się w cyfrowym świecie.

e-Doręczenia do poprawy. Więcej problemów nie będzie?

Ministerstwo Cyfryzacji odnosząc się do sprawy, zapowiedziało, że oczekuje od Poczty Polskiej szczegółowych wyjaśnień, ale także zapewnia o pełnej gotowości Centralnego Ośrodka Informatyki w udzieleniu pomocy technicznej. A teraz informuje o rozwiązaniu większości problemów z systemem. Wspólnie podjęto działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu e-Doręczeń dla podmiotów publicznych, w tym samorządów. System ten, do którego przystąpiło ponad 40 tysięcy podmiotów, wymaga poprawnej integracji od każdego z nich. Poczta Polska zidentyfikowała i rozwiązała problemy z 34 podmiotami, które nieprawidłowo korzystały ze Standardu wymiany danych UA API, co przyczyniło się do znacznej poprawy działania całego systemu. Problemy z wydłużonym czasem i odbieraniem przesyłek dotyczyły niewielkiego odsetka (mniej niż 1%) przesyłek nadanych w styczniu.

Obecnie system e-Doręczeń zrealizował już ponad 3,5 miliona przesyłek. W celu poprawy integracji, eksperci Poczty Polskiej przedstawią dobre praktyki na spotkaniu z integratorami organizowanym przez Centralny Ośrodek Informatyki. System e-Doręczeń składa się z części backendowej, za którą odpowiada Poczta Polska, oraz frontendowej, którą zarządzają różne instytucje rządowe i dostawcy systemów kancelaryjnych. Centralny Ośrodek Informatyki zapewnia dostęp do testowego środowiska integracyjnego, aby ułatwić proces integracji. We współpracy z Pocztą Polską, COI będzie nadal wspierać podmioty publiczne i firmy obsługujące ich systemy w eliminowaniu błędów integracyjnych oraz kontynuować działania edukacyjne dla użytkowników systemu e-Doręczeń.