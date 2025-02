Rządowy bat na kierowców w rękach InPostu. Pierwszych kurierów już pożegnano

Wraca sprawa tragicznego wypadku w Warszawie, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia 14-latka na jednej z ulic. W sieci zrobiło się głośno i dyskusja na temat samego wypadku i sprawcy nie cichnie. Tym bardziej że podejrzany miał świadczyć usługi transportowe dla jednej z firm kurierskich. Co więcej, kierowca miał mieć nałożony trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i nie powinien siadać za kółkiem przynajmniej do 2026 roku. Z jakiegoś jednak powodu udało mi się zyskać zatrudnienie w tej branży i prowadzić pojazd bez najmniejszych problemów.

Źródło: Depositphotos

W mediach zawrzało, a głos w sprawie zajął m.in. Rafał Brzoska, wskazujący, że firmy kurierskie mają utrudnione zadanie w sprawdzaniu uprawnień kierowców. Szef InPost wzywał do usprawnienia procesu i danie przedsiębiorcom dodatkowych narzędzi, które mogą przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa. Co ciekawe, na reakcję przedstawicieli rządu nie trzeba było długo czekać. Na zorganizowanym briefingu Ministra Cyfryzacji padły zapewnienia, że w ciągu kilku tygodni ostaną udostępnione odpowiednie rozwiązania, z których będą mogły korzystać firmy transportowe i pośredniczące przy przewozie osób i które dadzą możliwość automatycznego weryfikowania uprawnień kierowców.

Dajemy firmom transportowym możliwość automatycznego weryfikowania, czy pracujący dla nich kierowcy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dzięki temu firmy będą mogły bezpłatnie każdego dnia sprawdzać, czy żadnemu z ich kierowców nie zatrzymano prawa jazdy. Dziś każdy może to sprawdzić na stronie internetowej, jednak dzięki integracji systemów poprzez API proces ten będzie odbywać się w pełni automatycznie.

– mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

InPost zwalnia kierowców bez uprawnień. To efekt zapowiadanych zmian

System już działa i firmy mogą korzystać ze specjalnego API ułatwiającego sprawdzenie uprawnień kierowców. Efektem wprowadzonych rozwiązań dzieli się Rafał Brzoska, który w mediach społecznościowych przedstawił pierwsze podsumowanie działać firmy InPost. Jak czytamy w jego wpisie:

Dzięki nowym rozwiązaniom, które wdrożyliśmy, automatycznie i codziennie (co 24 godziny), weryfikujemy ważność prawa jazdy kurierów i partnerów transportu ciężarowego, zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo i transparentność w naszej sieci dostaw. Jesteśmy pierwszą polską firmą, która może pochwalić się oficjalnym wykorzystaniem tego rozwiązania! I pierwszą, która pokazuje wynik badania z dzisiaj – tak, 6 kierowców już nie wyjedzie dzięki temu na polskie drogi jutro – przynajmniej nie pod flagą naszej firmy, a kolejni muszą uzupełnić dane nim wyjadą.

Jednak to nie koniec nowości. Rafał Brzoska poinformował też, że już wkrótce na samochodach dostawców pojawią się specjalne naklejki pozwalające łatwo ich identyfikować. Jeśli zauważymy, że kierowca jedzie nieprawidłowo, parkuje w niedozwolonym miejscu lub stwarza inne zagrożenie w ruchu drogowym, będzie można to zgłosić i wskazać bezpośrednio, o który konkretnie samochód (i kierowcę) chodzi. Czy to rozwiązanie się sprawdzi? W komentarzach pod wpisem już pojawiają się wątpliwości. Warto jednak poczekać na rozwój sytuacji i poczekać z ocenami jakiś czas.