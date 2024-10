Z tego dokumentu korzysta już 8 milionów Polaków. Tego go masz?

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się danymi związanymi z mDowodem – cyfrowym dokumentem tożsamości, który znajduje się w aplikacji mObywatel. Z tego rozwiązania korzysta już 8 mln Polaków. Nie masz go jeszcze? Warto to zmienić, bo wiele tracisz.

Już osiem milionów obywateli Polski korzysta z mDowodu w mObywatelu. To elektroniczny dokument tożsamości, który w Polsce ma taką samą ważność jak tradycyjny dowód osobisty. Można go używać do weryfikacji tożsamości w urzędach, bankach, na poczcie czy u notariusza – choć tu pojawiać się mogą problemy, o których jakiś czas temu informował Patryk. Ta szybka metoda potwierdzania tożsamości za pomocą telefonu i kodu OR znacząco ułatwia codzienne życie i oszczędza czas.

mDowód – hit aplikacji mObywatel. Korzystasz?

mDowód to nie tylko wygodne rozwiązanie, lecz także istotny krok w stronę budowania nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa. To, że już 8 milionów Polek i Polaków korzysta z mDowodu, pokazuje, że chcemy i potrafimy korzystać z nowych technologii, które podnoszą standardy bezpieczeństwa i usprawniają codzienne życie. Naszym celem jest, aby cyfrowa tożsamość była tak samo powszechna, jak fizyczne dokumenty i cieszę się, że coraz więcej Polaków docenia to rozwiązanie.

– powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kto może korzystać z mDowodu? Z cyfrowego dokumentu tożsamości w aplikacji mObywatel może skorzystać każdy, kto ma:

ukończone 13 lat,

ważny dowód osobisty,

profil zaufany (lub inny akceptowalny środek identyfikacji, na przykład bankowość elektroniczną),

smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0. (lub nowszej) lub z systemem iOS 15 (lub wyższym).

mObywatel stale się rozwija i za kilka lat będzie aplikacją, z której korzystać będziemy również w innych krajach europejskich. Niewykluczone tez, że tu pojawi się cyfrowy paszport, o którym pisałem kilka dni temu. Cyfrowe poświadczenia podróżne to cyfrowa wersja danych z paszportów i dowodów osobistych, zawierająca różne informacje, w tym wizerunek twarzy posiadacza, ale nie odciski palców. Podróżni będą mogli przechowywać te dokumenty na swoich telefonach komórkowych. Uzyskanie cyfrowej wersji dokumentów będzie bezpłatne i dobrowolne.

Cyfrowy dowód w Twojej kieszeni. Niewykluczone, że pojawi się też w mObywatelu

Aplikacja EU Digital Travel, opracowywana przez Komisję we współpracy z eu-LISA, będzie ogólnodostępna dla obywateli UE oraz osób z państw trzecich, którzy posiadają paszport biometryczny lub unijny dowód osobisty i przekraczają granice strefy Schengen. Istnieje więc szansa, że będzie można ją zaimplementować wewnątrz mObywatela. Zanim jednak do tego dojdzie, w aplikacji pojawią się m.in.:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów z Ministerstwa Cyfryzacji. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.