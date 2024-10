Konkurencja ma niższą cenę? Teraz będziesz mógł ubiegać się o zniżkę

Price match to popularna praktyka, stosowana w sklepach w USA i Kanadzie. Teraz i na dość szeroką skalę, zdecydował się wprowadzić ją w swoich sklepach MediaMarkt.

Na uwagę zasługuje we wstępie fakt, iż MediaMarkt nie nazywa tego promocją, a programem, co może sugerować, że praktykę tę wprowadzi na stałe - z drobnym wyjątkiem, ale o tym na koniec.

Michał Jesionek, Head of Price and Promo w MediaMarkt Polska:

Nasz nowy program to znaczący krok naprzód w rozwoju polskiego rynku elektroniki. Dajemy klientom pewność, że zawsze kupią u nas w najlepszej cenie, eliminując potrzebę czasochłonnego porównywania ofert. Jednocześnie dbamy o to, by klienci otrzymali profesjonalną i jakościową obsługę.

Zasady programu są proste, wystarczy wskazać w konkurencyjnym sklepie internetowym niższą cenę za ten sam produkt, by móc otrzymać w MediaMarkt wyrównanie ceny. W regulaminie wskazanych jest sześć największych w Polsce elektromarketów:

Komputronik - oficjalna strona internetowa: https://www.komputronik.pl/,

Media Expert - oficjalna strona internetowa: https://www.mediaexpert.pl/,

NeoNet - oficjalna strona internetowa: https://www.neonet.pl/,

RTV EURO AGD - oficjalna strona internetowa: https://www.euro.com.pl/,

x-kom - oficjalna strona internetowa: https://www.x-kom.pl/,

i-Spot – oficjalna strona internetowa: https://ispot.pl/.

Celowo wyszczególnione są tu adresy internetowe sklepów, bo tylko ceny w nich są podstawą do jej wyrównania. Nie dotyczy to na przykład sprzedaży tych sklepów prowadzonej na platformie Allegro.

Program obejmuje zakupy, zarówno w sklepie internetowym - tu otrzymujemy kupon wyrównujący cenę, jak i w sklepach stacjonarnych - obniżenie ceny przy kasie.

Mowa tu o zakupach wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży w danym sklepie, z wyjątkiem tych oznaczonych outlet, sprzedawane jako niepełnowartościowe czy z ekspozycji, a więc noszące ślady użytkowania. W dwóch słowach - wszystkie nowe.

Na koniec jeszcze wspomniane wyłączenie działania programu - okres od dnia 25.11.2024 roku do 02.12.2024 roku włącznie, co wydaje się zrozumiałem z uwagi na gorący okres zakupowy i mnóstwo różnych akcji promocyjnych we wszystkich sklepach, organizowanych w tym czasie.

Źródło: MediaMarkt.