Polskie szkoły wychodzą ze średniowiecza - czas na nowe komputery!

Czas na zmiany w polskich szkołach. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które zmusza placówki oświatowe do zaktualizowania sprzętu w salach lekcyjnych.

Polskie szkoły podstawowe – szczególnie te w mniejszych miejscowościach – to wciąż technologiczne skanseny. Na to w dobie dynamicznego rozwoju urządzeń i oprogramowań nie ma miejsca, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, które placówki edukacyjne mają zobowiązać do aktualizacji sprzętu komputerowego. Wiemy, czego uczniowie mogą oczekiwać.

Sprzęt komputery dostosowany do dzisiejszych standardów, ale... nie tak szybko

Nauka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej to czas kształtowania się pierwszych pasji i zainteresowań, które niejednokrotnie mają w przyszłości przełożenie na wybór ścieżki zawodowej. Potrzebujemy specjalistów, którzy odnajdą się w zdominowanym przez sztuczną inteligencję świecie, a tych nie uzyskamy, jeśli na etapie szkolnym nie zapewnimy im niezbędnego do nauki minimum.

Źródło: Depositphotos

Na szczęście zaczęły już obowiązywać przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji – oznacza to, że placówki oświatowe muszą zaktualizować sprzęt komputerowy, spełniający wytyczne nowelizacji rozporządzenia ws. podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (jak podaje portal WirtualneMedia).

Głównym motywatorem jest oczywiście postęp technologiczny, dlatego reformy i inwestycje zakładają zapewnienie uczniom 735 tys. sztuk komputerów przenośnych, a nauczycielom co najmniej 553 tys. W planach jest także zwiększenie dostępności internetu w salach lekcyjnych, utworzenie laboratoriów Sztucznej Inteligencji, a także cyfryzacja systemu egzaminacyjnego.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być także wyposażone w komputery stacjonarne, komputery stacjonarne typu all-in-one, laptopy, laptopy przeglądarkowe lub tablety – wszystkie te urządzenia spełniać mają minimalne wymagania dzisiejszych standardów. Pamiętać należy też o zmianie minimalnego okresu gwarancyjnego. Zmiesza się on z 36 miesięcy do 24 miesięcy

Rozporządzenie wchodzi w życiu już dziś, ale szkoły na wprowadzenie zmian mają czas do 31 sierpnia 2026 r.

Stock image from Depositphotos