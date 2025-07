Google wychodzi użytkownikom naprzeciw i pokazuje, że potrafi ułatwiać życie swoim użytkownikom. Tym razem na warsztat trafił ekosystem przypomnień, a konkretnie – Google Keep. Jeśli do tej pory korzystałeś z tej aplikacji do szybkiego notowania i ustawiania powiadomień, możesz spodziewać się dużej zmiany.

Z Google już nigdy o niczym nie zapomnisz, popularna aplikacja wskoczy na wyższy poziom

W drugiej połowie 2025 roku wszystkie przypomnienia tworzone w Google Keep zostaną automatycznie zsynchronizowane z Google Tasks (Listą Zadań). Już od jakiegoś czasu firma zapowiadała, że dojdzie do takiego współdzielenia funkcjonalności, lecz do tej pory nie mieliśmy konkretnego potwierdzenia. Jak podaje portal 9to5Google, sprawa się trochę rozjaśniła. Google po cichu zaktualizowało swoją stronę supportu dla Zadań i dodało istotne zdanie (co ciekawe, nieobecne na polskiej stronie Pomocy).

"W drugiej połowie 2025 roku przypomnienia z Google Keep zostaną przeniesione do Google Tasks."

Zmiana nie oznacza utraty funkcji – dalej będziesz mógł tworzyć, edytować i oznaczać przypomnienia w Keep. Różnica polega na tym, że od teraz ich sercem stanie się aplikacja Tasks, która będzie centralnym miejscem zarządzania wszystkimi zadaniami i powiadomieniami w ekosystemie Google. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Kalendarza, Asystenta, Gmaila czy Keep – wszystkie przypomnienia będą lądować w jednym miejscu. Dla osób, które żyją w świecie Google i korzystają z różnych usług, to prawdziwa rewolucja.

Google

Co istotne, jeśli przypomnienie było powiązane z lokalizacją, ta informacja pojawi się w szczegółach zadania, choć powiadomienia lokalizacyjne znikną. Przypomnienia przydzielane przez inne osoby będą wyraźnie oznaczone, a nieukończone zadania przez rok będą widoczne jako „Oczekujące” w kalendarzu.

Konsolidacja przypomnień w Tasks to szansa na większą przejrzystość i wygodę. Aplikacja ma teraz szansę stać się niezbędnym narzędziem dla każdego, kto nie chce zapomnieć o żadnym zadaniu. Jeśli jeszcze nie masz tej aplikacji, lepiej już zacznij ją poznawać – wkrótce będzie to centrum dowodzenia codziennością.