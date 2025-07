Mapy Google pozytywnie zaskakują! Takie zmiany ucieszą wszystkich użytkowników

Jedną z kluczowych zmian, które zauważono podczas kopania w kodzie aplikacji, jest wprowadzenie kart w stylistyce zbliżonej do Material 3 (Material You Expressive). Zamiast dotychczasowego układu opartego na listach i cienkich liniach oddzielających sekcje, użytkownik zobaczy estetyczne, modularne, karty, dzięki którym informacje będą bardziej przejrzyste i intuicyjne w odbiorze.

To kolejny krok w stronę wizualnej spójności pomiędzy aplikacjami internetowego giganta, które od pewnego czasu sukcesywnie wdrażają zasady związane z nowym stylem projektowania.

Co się zmieni w praktyce? Mapy Google nie tylko wyładnieją: będą też wygodniejsze!

W odświeżonym interfejsie zmieniono również pozycję sekcji z popularnymi godzinami. Dotąd znajdowała się ona pod podsumowaniami recenzji, jednak teraz zostaje przesunięta bezpośrednio nad sekcję z opiniami. Ten ruch sugeruje, że Google chce wyeksponować dane dotyczące natężenia tłumów, co może mieć kluczowe znaczenie przy planowaniu wizyt w obleganych miejscach. Zarówno tych turystycznych, jak i typowo zakupowych.

Źródło: Android Authority

Kolejną zauważalną zmianą jest sposób prezentowania ikon akcji dostępnych w karcie lokalizacji. W wersji testowej cztery funkcje: zaproponuj edycję, zmień odległość, dodaj brakujące miejsce oraz dodaj swoją firmę są teraz wyświetlane jako pełnoprawne przyciski, nie tylko małe linki. Dotyczy to w szczególności lokalizacji niebędących typowymi miejscami, jak kraj, miasto czy region.

To pozornie drobna zmiana, ale znacząco wpłynie na użyteczność i szybkość obsługi Map, szczególnie w przypadku użytkowników dodających często nowe lokalizacje. Takie zmiany w doświadczeniach użytkowników są bez wątpienia na plus.

Warto mieć jednak na uwadze, że póki co o zmianach dowiedzieliśmy się dzięki tzw. APK teardown, czyli grzebania w kodzie aplikacji, by sprawdzić co w trawie piszczy. Nie wiadomo jeszcze czy Google zdecyduje się wdrożyć te nowości w takiej formie, troszkę zmienionej, czy może postawi na zupełnie inne podejście. Patrząc jednak na to, jak tłumnie ostatnio dostajemy Material You w aplikacjach giganta, bardzo prawdopodobnym jest, że te zmiany nadchodzą i będą u nas szybciej niż później. I bardzo dobrze: to w końcu oprogramowanie, po które każdego dnia sięgają miliony użytkowników. Im będzie ładniejsze i wygodniejsze, tym lepiej: wygrywamy na tym absolutnie wszyscy!

Źródło