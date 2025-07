Dysk Google odpala petardę. Rewolucyjna zmiana trafia do użytkowników

Dysk Google od lat rozwija się, stawiając na innowacje w obszarze zarządzania i odtwarzania multimediów online. Najnowsza aktualizacja przynosi długo wyczekiwaną zmianę: podgląd miniatur na pasku postępu. Coś, co doskonale znają użytkownicy wielu serwisów oferujących dostęp do multimediów w przeglądarce - ot, chociażby z YouTube'a. Dzięki temu użytkownicy będą mogli precyzyjnie odnajdować interesujące momenty we własnych plikach, co bez wątpienia wpłynie na komfort korzystania z platformy.

Już od dłuższego czasu YouTube zapewniał doskonałe narzędzia do przewijania i nawigacji opartej na obrazie po materiałach wideo. Teraz te same rozwiązania trafiły do Dysku Google. Podczas przesuwania kursorem myszy po pasku postępu odtwarzacza w przeglądarkowej wersji aplikacji, pojawiają się dynamiczne podglądy klatek, ułatwiające szybkie dotarcie do wybranej sceny. To fajna zmiana, która wpisuje się w szersze spektrum nowości, które od kilku miesięcy platforma nam regularnie serwuje. Doczekaliśmy się tam już między innymi

Automatycznego generowania napisów do przechowywanych na Dysku filmów, co zwiększa ich dostępność i ułatwia łatwe przeszukiwanie nawet dłuższych treści;

Nowy wygląd odtwarzacza (zgodny z Material 3), dzięki czemu platforma stała się znacznie wygodniejsza i czytelniejsza;

Natychmiastowy dostęp do odtwarzania nowiutkich plików wideo. Nareszcie nie potrzeba irytującego, długiego, oczekiwania na ich przetworzenie.

Do tego dochodzą jeszcze funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Jest tego naprawdę sporo - i wygląda na to, że Google nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Nowe rozwiązanie sprawi, że praca z Dyskiem Google będzie jeszcze przyjemniejsza

Miniatury podglądu są dostępne w wersji przeglądarkowej Dysku Google oraz aplikacji mobilnej. Na tę chwilę jednak działają wyłącznie z plikami wideo, które zostały teraz przesłane. Niestety: nie ma możliwości jej aktywacji dla starszych materiałów, które są już przechowywane w chmurze. Warto mieć również na uwadze, że Google zawsze aktualizuje swoje platformy falami. Dlatego też podglądy miniatur pojawiają się na kontach użytkowników stopniowo. Jeśli u ciebie jeszcze nie działa, to spokojnie - warto uzbroić się w cierpliwość. Firma oficjalnie informuje, że zakończenie globalnego wdrażania tej opcji dla wszystkich planowane jest na drugą połowę sierpnia. Warto jednak wiedzieć, że funkcja ta trafi do wszystkich użytkowników kont Google - w tym subskrybentów Google Workspace oraz Google Workspace Individual.

Dysk Google z narzędziami, które uczynią platformę jeszcze lepszą

Jak widać: Google się nie zatrzymuje. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na neiwielką zmianę, ale w praktyce miniatury podglądów na Dysku Google znacznie usprawnią komfort pracy z plikami wideo. Bez znacznia czy chodzi o prywatne archiwum, czy o rozmaite rzeczy związane z pracą. To przepustka do sprawnego wyszukiwanie scen i precyzyjnego przeskakiwania po osi czasu, które dla wielu będą na wagę złota.