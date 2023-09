YouTube zmienia reklamy na TV. Google robi co w ich mocy, żebyście opłacali abonament

W tym roku Google dość intensywnie zabrało się za kwestię YouTube. Gołym okiem widać, że firmie zależy na tym, aby jak najwięcej użytkowników dołączyło do subskrybowania YouTube Premium. Dlatego tylko płacący użytkownicy mają dostęp do materiałów w najwyższej jakości. Co więcej — to pierwszy raz, kiedy YouTube otwarcie wypowiedział wojnę oprogramowaniu blokującemu reklamy. Google dało nam wybór: oglądać reklamy, kupić Premium albo... nie oglądać YouTube w ogóle. Teraz firma zmienia formaty reklamowe dla platformy w obrębie TV. Twórcy mają mniejszą kontrolę nad tym, co zobaczą ich widzowie.

Mniej bloków reklam na TV. Ale będą dłuższe

Twórcy materiałów na YouTube mają teraz mniej opcji do wyboru w kwestii typu reklam, jakie będą przerywnikami w ich filmach. Przy długich materiałach na YouTube zmuszeni są serwować "mniej, dłuższych, przerw reklamowych". Przedstawiciele serwisu twierdzą, że to forma testowa. Jej celem jest "zminimalizowanie przerw dla widzów". Z badań przeprowadzonych przez Google wynika bowiem, że aż 79% biorących w nich udział preferuje dłuższe bloki reklamowe. W YouTube Studio zachodzi tym samym zmiana opcji, a sami twórcy mają mniej kontroli. Nie mogą już pozwalać na pomijanie reklam, ani wybieranie kiedy pojawiać się będą reklamy. Na to YouTube też ma odpowiedź — podobno ponad 90% twórców decydowało się aktywować wszystko co tylko się da. Dawanie wyboru w oczach firmy mija się z celem.

Zmieni się także sposób informowania o opcji pominięcia reklamy. Zamiast dotychczasowego "przycisku" z komunikatem, będzie specjalny okrąg z odliczaniem do końca. Zmiana może i niewielka, ale bardziej praktyczna.

Czy na tych zmianach faktycznie skorzystają widzowie? Cóż — czas pokaże. Wielu z nas poddało się już dawno temu i regularnie, każdego miesiąca, opłaca YouTube Premium by mieć święty spokój.