Tak zrobisz screenshot z YouTube w najprostszy możliwy sposób

Microsoft Edge 116 ma w sobie pewną niespodziankę, która wywraca przechwytywanie klatek z YouTube'a do góry nogami. Żeby zachować taką grafikę, wystarczą Ci dosłownie trzy kliknięcia. Czy trzeba więcej do szczęścia? Cóż, mnie nie. Aż dziw, że Microsoft nie trąbił naokoło, że wprowadził to narzędzie...

Funkcja o nazwie "Kopiuj ramkę wideo" w Microsoft Edge 116 znacząco ułatwia robienie zrzutów ekranowych z konkretnych klatek wideo. Dotychczas albo należało się posiłkować wtyczkami (które nie zawsze działają jak należy i bardzo łatwo wpaść poprzez nie w sidła cyberprzestępców), albo robić to manualnie - robiąc screenshoty i wyciągając z nich obraz prezentujący przechwyconą klatkę. Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym filmie pozwala nam wybrać wyżej wskazaną funkcję i skopiować obrazek z przechwyconą klatką do schowka.

Szczerze? To ogromna pomoc w sytuacji, gdy musimy sporządzić sporo materiału na podstawie filmu na YouTube, czy transmisji na YouTube. Piszę tutaj tylko o tym serwisie, bo... niestety ta funkcja nie działa na innych stronach. Okazuje się, że Microsoft, umieszczając ją w przeglądarce, nie pomyślał o innych serwisach z treściami wideo. O ile jakiś producent będzie robić transmisję na YouTube z jakiegoś keynote'a, to zrobię sobie screenshoty znacznie szybciej i prościej.

Oto, jak zrobić superszybkiego screenshota z YouTube'a w Microsoft Edge:

Microsoft do przeglądarki dodał jeszcze inną ciekawą funkcję. W Windows 10 pojawia się również pasek boczny Edge'a – narzędzie, które pozwala na jeszcze wygodniejsze korzystanie z funkcji przeglądarki, ale niejako "poza nią", bo pojawia się na boku naszej przestrzeni roboczej w Windows. Pasek ten umożliwia dostęp do Bing Chata, Outlooka, OneNote'a i wielu innych aplikacji - na wzór tego, co mamy w Edge'u na Windows 11.

Microsoft nieustannie pracuje nad ulepszeniami w Edge, takimi jak wtyczki do Bing Chata, wprowadza bardziej zaawansowane gesty myszy, a nawet usuwa te funkcje, które nie znalazły szerokiego zainteresowania ze strony użytkowników. Edge 116 naprawdę może się podobać i jak dla mnie - jest to obecnie najlepsza przeglądarka internetowa. Microsoft obecnie wprowadza najwięcej ciekawych funkcji i zaczyna zacierać słabe wrażenie tuż po wydaniu Windows 10 i Microsoft Edge, gdy brakowało wielu zapowiadanych funkcji.

Microsoft po latach pokazuje, jak powinna wyglądać DOBRA przeglądarka. Jeszcze parę lat temu bym go o to nie podejrzewał. Doskonale pamiętam to, w jaki sposób myślałem o nim, gdy przechodziłem na Firefoksa. To, że odczuwałem obrzydzenie do Internet Explorera to... spory eufemizm.