YouTube testuje rewolucyjną nowość. Tego nikt się platformie nie spodziewał!

YouTube od lat ewoluuje. Platforma zmienia się, kreuje trendy i próbuje nowych sztuczek, które mają nie tylko przyciągnąć nowych użytkowników, ale także na dłużej przytrzymać przy niej obecnych. Idealnym tego przykładem z ostatnich miesięcy jest bez wątpienia duża promocja krótkich, pionowych, formatów — YouTube Shorts. Firma postanowiła postawić na większą obecność takiej formy, by ich twórcy nie uciekali w stronę TikToka i instagramowych Rolek.

Teraz platforma idzie dalej i pracuje nad... grami wideo dostępnymi bezpośrednio w obrębie YouTube. Czym są Playables, czyli grywalne treści?

Playables. Teraz w gry zagramy bezpośrednio na YouTube

O tym że YouTube kombinuje coś z grami — wiemy od co najmniej kilku miesięcy. Dotychczas jednak platforma nie komunikowała takich zmian oficjalnie. Zmieniło się to po ostatniej aktualizacji eksperymentalnych funkcji, które mają trafić do wąskiego grona użytkowników. Jeżeli należycie do grona szczęściarzy, na stronie głównej usługi powita Was komunikat:

[5 września 2023 r.] Testowanie "Playables" w YouTube: Zaczynamy testować nowe doświadczenie w YouTube o nazwie "Playables". Playables to gry, w które można grać bezpośrednio na YouTube, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Jeśli bierzesz udział w tym eksperymencie, zobaczysz sekcję w YouTube o nazwie "Gry", która pojawi się obok innych treści w kanale głównym. Na początek testujemy to z ograniczoną liczbą użytkowników. W Historii YouTube można przeglądać i kontrolować historię materiałów do odtworzenia oraz postępy w zapisanych grach.

Google pożegnało Stadię, by streaming gier... mógł trafić na YouTube'a?

Ostatnie lata to stale rosnący w siłę streaming gier. Żadna z usług nie jest jeszcze idealna, ale za każdym razem gdy daję im szansę — jest coraz lepiej. Google, jak to ma w zwyczaju, swój dotychczasowy projekt w temacie zakopało równie szybko, jak powołało go do życia. Mam tu na myśli oczywiście Stadia, która w styczniu tego roku ostatecznie zniknęła z rynku. Na tę chwilę Google jednak nie zdradza jakie gry będą dostępne w ramach YouTube. Duże produkcje AAA, czy jednak coś drobniejszego — jak typowe gry przeglądarkowe których od lat w sieci nie brakuje?

Na ten moment nie mamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z tym, co właściwie Google planuje serwować w growej formie na YouTube. Jasno widać jednak, że gigant nie ustaje w rozwoju serwisu i serwowaniu nowych funkcji. Czy w przyszłości doda pełnoprawne funkcje streamingu gier? Trudno to wykluczyć. Technologię już ma. Skoro może sprzedawać i wypożyczać filmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączyły do nich również gry wideo.

