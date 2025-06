Oto Dell Premium. Nowe komputery dla wymagających

Dell przedstawia dwa nowe laptopy z serii Dell Premium. To kolejny krok w uproszczeniu oferty. Co potrafią Dell 14 Premium i Dell 16 Premium?

Jednym z popularniejszych producentów komputerów jest firma Dell, która w swojej ofercie ma cały szereg różnych modeli do różnych zastosowań: Inspiron, XPS, Latidue, Vostro, czy Prcesision. Te nazwy raczej nie mówią wiele o tym, z czym mamy do czynienia i trzeba się mocno wczytać w specyfikacje i opisy, by poznać ich zalety. To zmieniło się z początkiem roku, gdy firma, w ramach CES w Las Vegas, przedstawiła plan związany z rebrandingiem. Jego głównym założeniem jest uproszczenie oferty swoich sprzętów. Pożegnaliśmy więc skomplikowane modele, które zostały zastąpione przez proste i łatwe do zapamiętania nazwy. Nowy branding firmy stawia Dell na pierwszym planie w trzech kategoriach komputerów PC:

Dell – sprzęty projektowane przede wszystkim z myślą o podstawowych zadaniach, do zabawy, szkoły i pracy.

– sprzęty projektowane przede wszystkim z myślą o podstawowych zadaniach, do zabawy, szkoły i pracy. Dell Pro – zaprojektowane z myślą o profesjonalnej wydajności.

– zaprojektowane z myślą o profesjonalnej wydajności. Dell Pro Max – stworzone z myślą o maksymalnej wydajności.

Dell Premium zaprezentowane. Dwa nowe modele komputerów dla wymagających

Teraz firma przedstawia jeszcze swoje najnowsze modele spod marki Dell Premium. To komputery wyposażone w układy Intel Core Ultra 200 H series, mające oferować znaczący wzrost wydajności. Sprzęty te powstały przede wszystkim z myślą o studentach, twórcach oraz przedsiębiorcach, którzy potrzebują niezawodnych narzędzi do realizacji swoich celów. Dell Premium wyposażono w większe matryce – 14,5 cala w modelu Dell 14 Premium oraz 16,3 cala w Dell 16 Premium – z charakterystycznymi, ultracienkimi ramkami InfinityEdge, co pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą bez zwiększania rozmiaru obudowy.

Dell 16 Premium

Komputer działa pod kontrolą procesora Intel Core Ultra 9 (lub Ultra 7 w zależności od konfiguracji) i dostosowany jest do intensywnych obciążeń, Dell 16 Premium zapewnia do 45 W stałej wydajności procesora, co umożliwia płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. Opcjonalne karty graficzne GeForce RTX 50 z serii NVIDIA Blackwell wprowadzają funkcje AI i zapewniają wysoką jakość grafiki. Technologia NVIDIA DLSS 4 przyspiesza generowanie obrazu, a opcjonalny port Intel Thunderbolt 5 umożliwia transfery do 80/120 Gb/s oraz obsługę do czterech monitorów 8K.

Dell 14 Premium

Komputer działa pod kontrolą procesora Intel Core Ultra 7 i łączy mobilność z wysoką wydajnością. Zintegrowana grafika zapewnia do 29% szybsze działanie w codziennych zadaniach, a na realizację tych bardziej wymagających pozwoli opcjonalna karta NVIDIA GeForce RTX 4050. Nawet 4,8 razy szybsze transfery umożliwia z kolei technologia Wi-Fi 7.

Na ten moment nie znamy szczegółowych konfiguracji, ani cennika. Gdy tylko się to zmieni, z pewnością będziemy o nich informować.