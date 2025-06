Znika lubiany sklep z elektroniką. Klienci popularnej usługi już nie skorzystają

Orange Flex w zeszłym roku przeszło spore zmiany. Zmieniona oferta, zaktualizowane cenniki i większy wybór. Co kilka miesięcy w ramach Flexa pojawiają się różne nowości, które przyciągać mają klientów – zarówno Orange, jak i innych operatorów. A kusi obecnie dobrymi promocjami, w tym pierwszymi trzema miesiącami usługi za 0 zł. W tym miesiącu pojawiła się duża aktualizacja, w postaci Orange Flex Travel. To usługa eSIM pozwalają na kupowanie internetu w roamingu na zagranicznych wyjazdach. Przed wyjazdem wybieramy paczkę danych na konkretny kraj i po przyjeździe lub wylądowaniu w miejscu docelowym, nie musimy martwić się dodatkowymi, często wysokimi opłatami za dostęp do sieci – w szczególności, jeśli naszym celem jest kraj spoza strefy Unii Europejskiej.

Orange Flex to nie tylko wygodna sieć komórkowa zarządzana wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej. Od początku swojego istnienia usługa zachęcała klientów różnymi atrakcjami w ramach tzw. Klubu Flex. Jednym z najważniejszych jego elementów był sklep z elektroniką oferujący najróżniejsze zniżki i przeceny. A te sięgały nawet kilkunastu/kilkudziesięciu procent w stosunku do standardowej oferty w innych elektromarketach. Dzięki kuponom dla klubowiczów można było kupić taniej smartfony, tablety, słuchawki lub inne sprzęty i gadżety. No właśnie „można było” gdyż Orange oficjalnie informuje, że już za kilka tygodni sklep ten przejdzie do historii.

Orange zamyka swój sklep w aplikacji. Użytkownicy Flexa stracą do niego dostęp

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie przesłanym do klientów Orange Flex:

Ostatnie zamówienia w Sklepie Flex będzie można składać do 30 lipca 2025 r.