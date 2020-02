YouTube Music będzie lepsze od Spotify i Tidala. Długo czekaliśmy na tę funkcję

Usługi streamingowe są przydatne do czasu, gdy znajdujemy w nich treści, które lubimy. Niektóre nie będą tam dostępne nigdy i to z przeróżnych powodów, ale my możemy je zdobyć w inny sposób: kupując utwory w wersji cyfrowej w Sieci albo nabywając je na nośnikach fizycznych, a później ripując na komputer z płyty. Właśnie w takich przypadkach świetnie sprawdzają się rozwiązania pozwalające dołączyć do biblioteki w chmurze własne utwory, na co pozwalają Apple Music i Google Play Music.

Własne utwory w chmurze w YouTube Music

Ta druga usługa będzie jednak powoli wygaszana, a w jej miejsce pojawił się YouTube Music. Do tej pory jednak nowa platforma nie oferowała dostępu do wgranych kawałków, ani nie pozwalała na przesłanie nowych. Według informacji serwisu 9to5Google ma się to wkrótce zmienić. Nowość ma być gotowa do udostępnienia subskrybentom i nastąpi to już niedługo. Co istotne, będzie też istnieć opcja przeniesienia już istniejącej biblioteki na serwerach Google w ramach Google Play Music do YouTube Music.