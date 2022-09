YouTube testuje bloki pięciu reklam, których nie da się pominąć

Macie dość reklam na YouTube? Nie mam dla Was dobrych wiadomości, bo będzie ich jeszcze więcej - choć same bloki niekoniecznie się wydłużą. Problem polega jednak na tym, że nie da się ich pominąć...

YouTube to największy serwis streamingowy na świecie. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać należącej od lat do Google platformy. Nie trzeba też mówić, jak irytujące potrafią być bloki reklamowe wyświetlane przed filmami i w czasie ich trwania. Ale jeżeli myślicie że dotychczasowe dwie reklamy to dużo, to... nie mam dla was najlepszych wiadomości.

Pięć reklam zamiast dwóch. YouTube testuje więcej reklam

Sam poddałem się już wiele miesięcy temu i jako ze regularnie oglądam materiały na YouTube (a ponadto cenię sobie opcję pobierania na czas podróży), wybrałem wersję Premium. Doskonale jednak pamiętam jak irytujące potrafią być tamtejsze bloki reklamowe — bo w gruncie rzeczy nie bardzo różnią się od tych które znamy z telewizji czy tańszych planów serwisów VOD. Dotychczas platforma wyświetlała bloki na które składały się dwie, dłuższe, reklamy. Nierzadko też dostępny jest przycisk, który pozwala je pominąć. Jak informują użytkownicy darmowej wersji serwisu — YouTube nie serwuje teraz dwóch, a pięć reklam w jednym bloku — i to takich, których nie da się pominąć.

O sprawie zrobiło się w sieci dość głośno — przedstawiciele serwisu zabrali więc głos w temacie. Okazuje się, że bloki na które składa się pięć reklam oferują... po prostu krótsze materiały promocyjne. Mogą one trwać maksymalnie 6 sekund. Biorąc pod uwagę fakt że nie będzie opcji ich pominięcia - marne to pocieszenie. No ale chyba nikt nie jest specjalnie zaskoczony tym, że wszystkie działania mają na celu generowanie jak największych zysków. Jeśli nie z reklam, to z płatnego pakietu YouTube Premium. Dobrze już było.