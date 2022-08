Podcastowe szaleństwo trwa. YouTube poświęca im teraz specjalną stronę

Podcasty stale rosną w siłę. O ile jeszcze kilkanaście lat temu większość rozmówców na słowo podcast pytała co to takiego, teraz właściwie wszyscy wiedzą co to takiego — a istnieje też spora szansa, że sami takowych słuchają. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak duży staje się ten segment multimediów. Znane z mainstreamu nazwiska ochoczo dołączają do tworzenia audycji, a już nawet po polsku znajdziemy podcasty niemalże na każdy temat. Jeżeli zapytacie największych fanów podcastów o to, jaka jest najlepsza aplikacja do ich odsłuchu — prawdopodobnie pojawi się kilka produktów i dziesiątki argumentów dlaczego właśnie one. Całej reszcie jednak wystarczą platformy które już dobrze znają i korzystają z nich na co dzień — jak Spotify czy YouTube. I ten ostatni, całkiem przypadkiem, okazał się niezwykle ważnym miejscem dla sceny podcastowej. Spora w tym zasługa wygody dostępu (komputery, smartfony, tablety, telewizory), ale zakładam że kwestia związana z sekcją komentarzy również nie pozostaje bez znaczenia.

Google do tej pory nie wydawało się specjalnie zainteresowanie tematem podcastów. W 2020 roku firma co prawda wystartowała z aplikacjami mobilnymi, ale to zupełnie oddzielny byt, który niewiele ma wspólnego z YouTube. Ale skoro audycje bez jakichkolwiek starań ze strony internetowego giganta okazały się takim hitem na YouTube, to postanowiono się nad tematem pochylić i... stworzyć specjalną podstronę im poświęconą.

Podcasty na YouTube. Serwis tworzy specjalną podstronę poświęconą audycjom, póki co - w USA

Żyjemy w dobie, w której wiele podcastów z minimalistyczną oprawą graficzną trafia jako "film" na YouTube, zaś część nagrywalnych rozmów — w formie czystego audio — wskakuje do katalogów aplikacji typowo podcastowych. Aby pomóc w łatwiejszym odnalezieniu takich treści, Google tworzy właśnie specjalną stronę na której gromadzone będą wyłącznie materiały z kategorii podcastowych. W zakładce odkrywaj obok popularnych kategorii (np. najpopularniejszych, na żywo, gier, newsów ze świata, sportu) Amerykanie objęci testem widzą też Podcasty. A tam - jak można się domyślać - wybór najpopularniejszych audycji, które bazując na historii oglądania użytkownika, mają z założenia trafić w jego gusta. Ponadto są także najpopularniejsze listy odtwarzania z podcastami, najpopularniejsze odcinki oraz szybki link do najpopularniejszych twórców.

Źródło: 9to5Google.com

Z jednej strony - nic wybitnego i nic, czego sami byśmy sami nie byli w stanie odnaleźć. Decydując się jednak na osobną podstronę Google pokazuje, że widzi zainteresowanie ze strony użytkowników i chce im ułatwić dostęp. Firma nigdy nie wydawała się być specjalnie zainteresowana podcastami, a już na pewno nie na YouTube — ale skoro wszystko i tak trafia do ich biblioteki, to dlaczego by z tego nie skorzystać. Szkoda tylko, że ich aplikacje na iOS i Androida przeznaczone podcastom są traktowane dość po macoszemu... i szczerze? Nie spodziewam się, by coś w temacie miało się zmienić. Po co, skoro słuchacze tak chętnie sięgają po audycje na YT?

Źródło