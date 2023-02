Jakie smartfony otrzymają MIUI 14 w pierwszej kolejności?

Xiaomi podczas wczorajszej konferencji oficjalnie zapowiedziało aktualizację do MIUI 14 dla kilkunastu smartfonów. Nowa wersja systemu ma trafić do nich jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

MIUI 14 to najnowsza wersja systemu, która w niedalekiej przyszłości ma trafić na smartfony Xiaomi. Wczoraj firma zaprezentowała harmonogram premier, który zdradza kiedy możemy spodziewać się aktualizacji na poszczególnych modelach smartfonów. Niestety, nie jest to jeszcze pełna lista — i nie jest tak precyzyjna, jak wielu by tego oczekiwało. Mimo wszystko już teraz wiemy które modele otrzymają nowy system w najbliższej przyszłości. Choć warto mieć na uwadze, że na tym jeszcze nie koniec.

MIUI 14: te smartfony Xiaomi otrzymają aktualizację w pierwszej kolejności

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G.

Powyższa lista osiemnastu modeli to smartfony, które są pierwsze w kolejce w kwestii otrzymania aktualizacji do najnowszej wersji nakładki Xiaomi — MIUI 14. Przedstawiciele firmy zapowiadają wprost, że na tym jeszcze nie koniec — i kolejne modele które mogą liczyć na aktualizację systemu zostaną podane w późniejszym terminie. Patrząc jednak na to, że powyższe modele mają otrzymać aktualizację w pierwszym kwartale, zakładam że wszystko zostanie rozłożone w czasie i cała reszta będzie musiała się uzbroić jeszcze w odrobinę cierpliwości. A jest na co czekać — nowa wersja systemu ma być szybsza, lepiej zarządzać zasobami systemu, a także zapewnić użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo.