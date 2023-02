Producent rozpoczął właśnie rozsyłanie najnowszej wersji systemu do swoich smartfonów.

Pełną listę urządzeń (Xiaomi i Redmi), które otrzymają MIUI 14 znajdziecie we wpisie Kamila Świtalskiego.

Co nowego przygotowano dla użytkowników? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że MIUI 14 jest oparte na najnowszym Androidzie 13, więc Wasz smartfon powinien otrzymać również aktualizację całego systemu. Przynajmniej w teorii, bo wiadomo, że producent potrafi też rozsyłać nowsze wersje MIUI bazujące na starszych wersjach Androida. Po drugie okazuje się, że wersje MIUI 14 różnią się w zależności od rynków. I np. to, że jakaś funkcja pojawi się w Indiach, wcale nie oznacza, że automatycznie zobaczymy ją w Europie.

MIUI 14 – co nowego

Przede wszystkim wg. zapewnień producenta najnowsza wersja MIUI jest najlepiej zoptymalizowaną w historii całej dystrybucji. Osiągnięto to „aktualizując architekturę systemu na poziomie jądra Androida”. To ma sprawić, że nakładka będzie lżejsza, czyli będzie zużywać mniej pamięci. A to ma się przełożyć na lepsze wrażenia dla użytkownika – Xiaomi twierdzi, że MIUI 14 działa o 60 proc. płynniej od starszej wersji.

Kolejną zmianą jest możliwość zmiany formatu ikon na pulpicie głównym (1x2, 2x1, 2x2). Można również zwiększyć wymiary foldera z aplikacjami z 1x1 do 2x2.

Oczywiście dostaniemy nową paczkę tapet, a pasek wyszukiwania Google trafił na dół wyświetlacza. I co ciekawe, podobnie jak w czystym Androidzie w Pixelach, nie można go stamtąd usunąć. Identycznie jak w Pielach można również wybrać wygląd ikon systemowych w stylu Material UI.

Grafiki i animacje

W ustawieniach znajdziemy możliwość regulacji haptyki telefonu z bardzo ładną grafiką. Dodano również nowe animacje ładowania urządzenia, można wybrać tą, która najbardziej nam odpowiada.

Ważną zmianą jest możliwość skorzystania z gestu przesunięcia w lewo na zablokowanym ekranie. Do tej pory były tam umieszczona tapety z reklamami. Teraz jest skrót do latarki i 6 aplikacji, które na szczęście możemy wybrać samemu.

Nowością jest również opcja automatycznego wygaszenia Always On Display gdy w pomieszczeniu jest ciemno. Dzięki temu nie trzeba będzie np. korzystać z opcji ustawiania czasowego włączania i wyłączania AoD w nocy.

Kolejną nową funkcją jest tryb incognito zaszyty bezpośrednio w MIUI który wyłącza lokalizację, kamerę i mikrofon.

W ustawieniach kamery pojawi się możliwość robienia zdjęcia sygnałem głosowym. Można też kopiować tekst bezpośrednio ze zrobionego zdjęcia.