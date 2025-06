Xiaomi w natarciu. Tylu nowości dawno nie było

Xiaomi w tym tygodniu zaprezentowało masę nowych sprzętów, które trafiają do sprzedaży. Na ten moment w Chinach, ale część z tych produktów trafi także do nas.

„Nowe początki” – pod takim hasłem Xiaomi prezentuje swoje nowości produktowe, które w tym roku mają zdominować nie tylko rodzimy chiński rynek. Choć wczorajsza premiera skupiała się przede wszystkim na Chinach, firma potwierdziła, że niektóre z pokazanych właśnie sprzętów trafi na zachodnie rynki. Wydarzenie to stanowić ma ważny krok w strategii firmy „Human x Car x Home”, łączącej urządzenia osobiste, inteligentny dom i samochody w jeden ekosystem. Bo jednym z głównych elementów wczorajszem prezentacji był Xiaomi YU7, który ma być bezpośrednią konkurencją dla Tesla Model Y. Xiaomi pewne jest sukcesu i chwali się, że w zaledwie godzinę od premiery, zainteresowanie nowym SUV-em było tak ogromne, że złożono prawie 300 tys. zamówień.

Jednak nowy samochód to nie wszystko, co wczoraj pokazano. Xiaomi znane jest przede wszystkim z tanich smartfonów zachowujących wysoki stosunek jakości do ceny. Taki też ma być Xiaomi MIX Flip 2, czyli najnowszy składany smartfon wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite oraz baterię o pojemności 5165 mAh, która zawstydza konkurencję w kwestii składaków. Urządzenie charakteryzuje się grubością zaledwie 7,57 mm przy rozłożeniu i waży 199 g, oferując przy tym system aparatów Leica z sensorem Light Fusion 800. Zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala obsługuje ponad 500 popularnych aplikacji, a urządzenie wprowadza nowe interaktywne postacie zwierząt na ekranie blokady, co z pewnością nada mu bardziej osobistego charakteru. Ceny rozpoczynają się od 5999 RMB za wersję 12 GB + 256 GB, co w bezpośrednim przełożeniu daje nam ok. 3 tysiące złotych – całkiem atrakcyjna cena jak na składaka!

Równie interesujący ma być Xiaomi Pad 7S Pro 12,5, czyli pierwszy tablet Xiaomi wyposażony w autorski procesor Xiaomi XRING O1 wykonany w technologii 3 nm. Urządzenie posiada 12,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3,2 K i jasności sięgającej do 1000 nitów, co pozwoli cieszyć się wyraźnych obrazek w różnych warunkach oświetleniowych. A wszystko to z zachowaniem ultracienkiej konstrukcji o grubości 5,8 mm i wadze 576 g. Bateria o pojemności 10610 mAh z ładowaniem 120 W HyperCharge pozwala na pełne naładowanie w 36 minut i pozwoli cieszyć się długą pracą lub konsumpcją treści multimedialnych. Tablet wspiera Wi-Fi 7 i oferuje zaawansowane funkcje produktywności napędzane sztuczną inteligencją.

Xiaomi zaprezentowało również swoje nowe okularu – Xiaomi AI Glasses. Ważą jedynie 40 g, posiadają aparat 12 Mpix Sony IMX681 i procesor Snapdragon AR1. Urządzenie oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym, możliwość prowadzenia transmisji na żywo oraz wsparcie dla 10 języków, w tym angielskiego, japońskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Bateria o pojemności 263 mAh zapewnia nieco ponad 8 godzin pracy, co jest prawie dwukrotnie dłużej niż konkurencyjne produkty.

W kategorii urządzeń do noszenia firma zaprezentowała Xiaomi Smart Band 10 z 1,72-calowym wyświetlaczem AMOLED o jasności 1500 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Opaska jest już dostępna w sprzedaży w Polsce za 209 zł za wersję standardową lub 269 zł za edycję ceramiczną. Pokazano też Xiaomi Watch S4 – pierwszy kompaktowy smartwatch firmy o profilu 9,5 mm i wadze 32 g. Natomiast słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro wprowadzać mają rewolucyjny system pięciu przetworników z głośnikiem 18×13 mm zaprojektowanym przez zespół Harman Golden Ear.