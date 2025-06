Tutaj samochodów Xiaomi jeszcze nie było. Takiej współpracy nikt się nie spodziewał

Gran Turismo to seria symulatorów samochodów wyścigowych, która z PlayStation związana jest od 1997 r., gdy na pierwszą generację konsol Sony trafiła pierwsza gra studia Polyphony Digital. I choć od tamtego czasu minęło już 25 lat, głównych odsłon serii mieliśmy zaledwie 8 – z czego Gran Turismo 6 trafiło na PlayStation 3 w 2013 r., a Gran Turismo Sport z PlayStation 4 swoją premierę miało w 2017 r. 5 lat musieli czekać fani wyścigówek na nową odsłonę. W 2022 r. na rynku zadebiutowało Gran Turismo 7, które jest rozwijane do tej pory i każdy gracz znajdzie w niej coś dla siebie – masę samochodów światowej klasy, jeszcze więcej torsów, wyzwań i wyścigów, które sprawdzą umiejętności najbardziej zapalonych kierowców. Teraz pojawi się coś jeszcze – wszystko w ramach współpracy z Xiaomi.

W trakcie inauguracyjnej rundy serii Gran Turismo World Series 2025 ogłoszono strategiczną współpracę między Xiaomi a studiem Polyphony Digital należącym do PlayStation Studios. W grze Gran Turismo 7, dostępnej na PlayStation 4 i 5, zadebiutuje Xiaomi SU7 Ultra – flagowy elektryczny model tej marki. Aby jak najwierniej oddać styl i właściwości jazdy Xiaomi SU7 Ultra, Polyphony Digital blisko współpracuje z zespołem Xiaomi EV.

Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem współpracy z Xiaomi i dodaniem ich najnowszego samochodu do Gran Turismo 7. Chiński przemysł motoryzacyjny rozwija się w zawrotnym tempie, a Xiaomi – jako nowy gracz w sektorze motoryzacyjnym – w 2024 w spektakularny sposób wkroczył do świata motoryzacji. Xiaomi SU7, pierwszy samochód elektryczny marki, to wyjątkowy pojazd, który stanowi jednocześnie kluczowy element rozwoju ekosystemu wzajemnie zintegrowanych produktów Xiaomi, takich jak smartfony, sprzęty AIoT czy urządzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, prototyp Xiaomi SU7 Ultra zaprezentował już ogromne możliwości inżynieryjne pojazdów elektrycznych Xiaomi, pobijając konwencjonalne standardy wydajności na torze Nürburgring. Jako świadek tych osiągnięć, jestem głęboko poruszony odwagą, pasją i nieustannym zaangażowaniem Xiaomi w osiąganiu kolejnych kamieni milowych, co głęboko współgra z filozofią Gran Turismo i Polyphony Digital.