Który smartwatch Xiaomi wybrać w 2025 roku? Postaw na te modele!

Jaki smartwatch Xiaomi warto kupić w 2025 roku? Zobacz, co oferuje chińska marka i co naprawdę się opłaca wybrać.

Smartwatche Xiaomi 2025 – przegląd oferty

Xiaomi od lat pokazuje, że da się robić smartwatche, które nie kosztuje fortuny, a wciąż robią robotę. Szczególnie jeśli chodzi o zwykłe użytkowanie, a nie sprzęt dla profesjonalnych sportowców. W ofercie znajdziemy zarówno modele dla aktywnych, jak i dla tych, którzy chcą po prostu stylowego gadżetu na co dzień. Choć nie każdemu przypadnie do gustu ich system HyperOS, to jedno trzeba przyznać – stosunek ceny do funkcji na pewno się zgadza.

Xiaomi Watch S4 – średnia półka w eleganckim wydaniu

Szukasz zegarka, który nie wygląda jak zabawka, a przy okazji nie kosztuje tyle, co telefon? Watch S4 może być niezłym wyborem. Wyświetlacz AMOLED, aluminium, stal, wodoodporność 5 ATM – jest tu wszystko, czego potrzeba do codziennego użytku i rekreacyjnego sportu. Do tego bateria, która trzyma podobno nawet 15 dni (zapewne chodzi o bardzo oszczędne użytkowanie). HyperOS daje płynność, ale, nie ma co ukrywać, z aplikacjami nie ma szału. To nie Wear OS, więc jeśli liczysz na Spotify na nadgarstku, możesz się rozczarować. Do podstawowych zadań i taktycznego przeglądu powiadomień będzie jednak w porządku. Cena zaczyna się od ok. 700 zł.

Dla kogo? Dla tych, którzy szukają estetycznego smartwatcha z dobrym zestawem funkcji i nie potrzebują dostępu do setek aplikacji z Google Play.

Xiaomi Watch 2 Pro – nie ma to jak Wear OS

W przypadku Xiaomi Watch 2 Pro na pokładzie mamy Wear OS, czyli pełną integrację z ekosystemem Google. Ten smartwatch to odpowiedź Xiaomi na bardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują asystenta głosowego, płatności zbliżeniowych i wielu różnych aplikacji, jak na smartfonie. Możesz też skorzystać z karty eSIM, aby uniezależnić się od telefonu. Dla wielu minusem może być bateria – do 55 godzin w wersji LTE i 65 godzin w wersji Bluetooth. Do tego spory rozmiar i stalowa obudowa to coś, co nie każdemu przypadnie do gustu. Koszt urządzenia to ok. 870 zł.

Dla kogo? Dla tych, którzy szukają zegarka z Androidem i nie przeszkadza im ładowanie co 1–2 dni.

Źródło: Xiaomi

Xiaomi Watch S3 – złoty środek?

Xiaomi Watch S3 to typowy smartwatch „na co dzień”. Nie rzuca się jakoś szczególnie w oczy, ale robi robotę. AMOLED, lekka obudowa i ciekawa opcja wymiennych ramek (personalizacja nie ogranicza się tu tylko do paska). Bateria też daje radę. 15 dni to wynik, który zawstydzi niejednego konkurenta (patrz Galaxy Watch i Apple Watch). Znów mamy tu HyperOS, więc liczba dostępnych aplikacji jest nieco ograniczona.

Dla kogo? Dla użytkowników szukających zegarka do pracy, spacerów i na siłownię – bez inwestowania większych pieniędzy (cena startuje od ok. 549 zł).

Redmi Watch 5 – sensowny wybór do 400 zł

Za ok. 400 zł dostajesz ekran 2,07", bardzo dobrą baterię (do 24 dni pracy) i wsparcie dla rozmów Bluetooth. Jak na tę półkę to naprawdę sensowne parametry. Nie licz jednak na przeładowanie bardziej zaawansowanymi funkcjami. Brakuje NFC, ale mamy 5-zakresowy układ GNSS. HyperOS daje dostęp do podstawowych aplikacji, ale wciąż trzeba pamiętać, że to nie Wear OS.

Dla kogo? Dla tych, którzy szukają prostego zegarka z kwadratową tarczą, dobrą baterią i podstawowymi funkcjami. Idealny jako pierwszy smartwatch.

Redmi Watch 5 Lite – jeszcze taniej, jeszcze prościej

Redmi Watch 5 Lite wygląda jak Watch 5, ale ma trochę okrojone funkcje. Jest mniejszy, nie ma niektórych czujników, ale diała jak trzeba, trzyma baterię do maks. 18 dni i wspiera 150 różnych trybów treningowych. Oferuje też wodoszczelność do 5 ATM i ma 5-zakresowy GPS. W budżecie do 200 zł to naprawdę niezły wybór.

Dla kogo? Dla tych, którzy potrzebują podstawych funkcji smartwatcha.

Smart Band 9 – opaska, która udaje smartwatch

I najbardziej budżetowa opcja w ofercie Xiaomi. To raczej opaska niż zegarek, na co wskazuje sam kształt urządzenia. Patrząc jednak na specyfikację, znajdziemy tu sporo rozwiązań, które mogą okazać się wystarczające dla typowych użytkowników. Za ok. 170 zł otrzymujemy ekran AMOLED, do 21 dni działania na jednym ładowaniu, 15o trybów sportowych i podstawowe funkcje zdrowotne (tętno, SpO2, monitor snu). Xiaomi zaszalało też z dostępnymi paskami, co jeszcze bardziej upodobni opaskę do zegarka. Brakuje GPS i NFC, ale w tej cenie mało kto spodziewałby się takich rozwiązań.

Dla kogo? Dla tych, którzy szukają czegoś lekkiego, prostego i taniego.

Smartwatch Xiaomi – który wybrać?

Smartwatche Xiaomi w 2025 roku to nadal atrakcyjna alternatywa dla droższych marek. Mają długie czasy pracy na baterii, przyzwoite ekrany i funkcje, których realnie się używa. Jasne – HyperOS nie ma tylu aplikacji co Wear OS, a GPS bywa kapryśny, ale za te pieniądze trudno się czepiać.