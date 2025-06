Oto nowy Xiaomi Mi Band. Szykujcie portfele!

Niemal równy rok temu Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nową generację opaski Xiaomi Smart Band, znanej w Polsce również jako Xiaomi Mi Band. Opaska zaskoczyła Polaków przede wszystkim ceną. Xiaomi Smart Band 9 na premierę dostępny był w cenie 199 zł – czyli tej samej, w której rok temu do sprzedaży trafiła "ósemka". Producent i najpopularniejsze markety w naszym kraju miały jednak dla polskich klientów niespodziankę – cenę na poziomie 179 zł, a na nawet 169 zł. Obecnie, w oficjalnej sprzedaży dostępne są modele Pro i Active. Pierwsza z nich kosztuje 349 zł, druga 119 zł.

Teraz, poznajemy pierwsze szczegóły związane z następca tego modelu. Choć do oficjalnej, chińskiej premiery Xiaomi Smart Band 10 jeszcze kilka tygodni, w sieci zaczęły pojawiać się przecieki związane z aspektami technicznymi urządzenia, jego wyglądu i przede wszystkim funkcjami, którymi firma będzie zachęcała do zakupu opaski.

Zanim przejdę do Xiaomi Smart Band 10, warto przypomnieć, co oferuje „dziewiątka”. To m.in. znacznie jaśniejszy ekran o przekątnej 1,62-cala, oferujący jasność na poziomie 1200 nitów, co znacznie ułatwia korzystanie z opaski, nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo, większa bateria o pojemności 233 mAh ma zapewnić do 21 dni pracy urządzenia. Oczywiście jest to najbardziej optymistyczny scenariusz, a realny czas działania zależy od intensywności korzystania z funkcji opaski. Wprowadzono także bardziej czułe czujniki, lepsze wibracje oraz rozszerzoną paletę kolorów: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose i Arctic Blue, w których zmieniono nie tylko kolor pasków, ale także obudowy urządzenia. Na pokładzie znaleźć można było asystenta oddechu, pomiar stresu, badanie tlenu we krwi, monitorowanie stresu, śledzenie jakości oddechu podczas snu, czujnik tętna, monitorowanie snu. To już naprawdę sporo, czym więc zaskoczy „dziesiątka”?

Xiaomi Smart Band 10 coraz bliżej. Co wiemy o ulubionej opasce sportowej Polaków?

Źródło: YTECHB

Nowy model oferować ma przede wszystkim jeszcze większy ekran oferujący wyższe wartości jasności. W Xiaomi Smart Band znajdziemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,73-cala ze szczytową jasnością na poziomie 1500 nitów. Ramki wokół niego mają być cieńsze niż w przypadku poprzednich modeli i przede wszystkim symetryczne, co z pewnością wpłynie na ogólny odbiór urządzenia patrząc na niego z różnych kątów.

Choć nie wiemy, co znajdziemy w środku, z informacji udostępnionych w sieci wiemy, że opaska oferować będzie monitorowanie nawet 150 trybów sportowych i jeszcze lepsze funkcje śledzenie snu i stresu. Wszystko to przez 21 dni na jednym ładowaniu. Jak informuje serwis YTECHB, Xiaomi Smart Band 10 będzie również oferował szereg nowych, stylowych pasków z łatwą ich wymianą – jak to miało miejsce już w zeszłym roku przy okazji premiery „dziewiątki”. W sprzedaży będą klasyczne, kolorowe paski sportowe, jak i bardziej eleganckie bransolety, które z opaski sportowej stworzą jeden z elementów noszonej już biżuterii.

A co z premierą? Trudno mówić o konkretach, ale patrząc na wydarzenia z zeszłego roku można podejrzewać, że opaska zawita do Europy już w te wakacje, także w Polsce.