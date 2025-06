200 tysięcy zamówień w 3 minuty. Te auta pozamiatało na rynku

Xiaomi, znane dotąd w Polsce i nie na świecie głównie ze smartfonów i elektroniki użytkowej, szturmem weszło na rynek samochodów elektrycznych, prezentując SUV-a YU7. Już w godzinę od premiery zebrano aż 289 000 zamówień, co jest rekordem nawet na wymagającym chińskim rynku i wyraźnie pokazuje, jak wielkie jest zainteresowanie tym modelem. Xiaomi nie ukrywa, że YU7 to bezpośrednia odpowiedź na Teslę Model Y – i w wielu aspektach ją przewyższa.

Xiaomi YU7 - największy rywal Tesli?

Najważniejszym atutem YU7 jest imponujący zasięg. Wersja Standard oferuje aż 835 km na jednym ładowaniu według normy CLTC, co czyni ją liderem w swojej klasie. Bateria o pojemności 96,3 kWh współpracuje z architekturą 800V, dzięki czemu ładowanie od 10% do 80% trwa zaledwie 12 minut, a w 15 minut można uzupełnić energię na 620 km jazdy. To parametry, które wyznaczają nowe standardy wśród elektrycznych SUV-ów.

YU7 to samochód naszpikowany technologią. System wspomagania jazdy opiera się na potężnym chipie NVIDIA Thor (700 TOPS), a zestaw czujników obejmuje lidar o zasięgu 200 metrów, 4D radar, 11 kamer i 12 czujników ultradźwiękowych. Auto oferuje zaawansowane funkcje autonomiczne (poziom 2), m.in. automatyczne zmiany pasa, adaptacyjny tempomat i asystenta utrzymania pasa ruchu. Konstrukcja nadwozia wykorzystuje hybrydową klatkę stalowo-aluminiową oraz specjalnie wzmacnianą obudowę baterii, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wnętrze YU7 to zdaniem producenta połączenie luksusu i nowoczesności: panoramiczny ekran HyperVision o szerokości 1,1 m, fotele z masażem, rozbudowane sterowanie głosowe oraz pełna integracja z Apple CarPlay i ekosystemem Xiaomi. Pasażerowie mają do dyspozycji osobny ekran do sterowania klimatem i multimediami, a system audio z 25 głośnikami wspiera Dolby Atmos. Sporo, prawda? A na dodatek można zamykać maskę komendą głosową.

Premiera YU7 była częścią zapowiadanej szerszej strategii – Xiaomi buduje własny ekosystem urządzeń, łącząc samochód z nowymi smartfonami, tabletami i inteligentnymi akcesoriami, ale nie tylko. Zapowiedziano współpracę z takimi markami, jak BYD, GAC Toyota oraz Nissan w celu zbudowania spójnego ekosystemu dla ludzi, domów i aut.