Oto luksusowy SUV Xiaomi YU7, nowe procesory XRING i smartfon 15S Pro

Xiaomi YU7 - nowy luksusowy SUV

Xiaomi YU7 to SUV o długości niemal 5 metrów, z imponującym rozstawem osi 3000 mm. Model dostępny jest w trzech wyrazistych kolorach: szmaragdowej zieleni, tytanowym srebrze i lawowej pomarańczy. Wnętrze wyróżnia się panoramicznym wyświetlaczem HyperVision, luksusowymi fotelami z masażem oraz materiałami spełniającymi najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu.

Pod maską znajduje się najnowszy silnik Xiaomi HyperEngine V6s Plus o mocy do 690 KM, zapewniający przyspieszenie 0–100 km/h w 3,23 sekundy. Zasięg wersji podstawowej wynosi aż 835 km (CLTC), a ładowanie od 10% do 80% trwa jedynie 12 minut dzięki technologii 800V.

YU7 oferuje zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym nową stal o wytrzymałości 2200 MPa, rozbudowane systemy wspomagania jazdy z LiDAR-em oraz platformę obliczeniową NVIDIA DRIVE AGX Thor. Oficjalna sprzedaż Xiaomi YU7 rusza w lipcu 2025 roku.

Procesory XRING – nowa era autorskich układów Xiaomi

Nowy procesor XRING O1, wykonany w zaawansowanej technologii 3 nm, oferuje 10-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU i 6-rdzeniowy NPU o wydajności 44 TOPS, zapewniając topową wydajność i energooszczędność. Chip debiutuje na pokładzie niżej opisanych premier, czyli w smartfonie Xiaomi 15S Pro oraz tablecie Pad 7 Ultra. XRING T1 to też pierwszy chip Xiaomi do smartwatchy z obsługą 4G i eSIM, który trafi do nowego zegarka Watch S4 15th Anniversary Version.

Xiaomi 15S Pro – flagowy smartfon z własnym procesorem

Xiaomi 15S Pro to najnowszy flagowy smartfon marki z nowym procesorem XRING O1. Układ ten posiada 10-rdzeniowy CPU (w tym dwa rdzenie Cortex-X925 o taktowaniu 3,9 GHz) oraz 16-rdzeniowy GPU Immortalis-G925, co przekłada się na topową wydajność i wynik ponad 3 milionów punktów w benchmarku AnTuTu.

Xiaomi 15S Pro wyróżnia się nową stylistyką, w tym wersją z włókna aramidowego i wariantem Sky Blue, a także ceramicznym modułem aparatów Leica Summilux. Urządzenie oferuje baterię 6100 mAh, zaawansowane funkcje AI oraz wyświetlacz 2K o jasności 3200 nitów. Cena startowa to 5499 RMB (według aktualnego kursu 2 875,99 zł).

Xiaomi Pad 7 Ultra – pierwszy tablet Ultra z XRING O1

Tablet Xiaomi Pad 7 Ultra wyposażono w 14-calowy ekran OLED 3.2K, ultracienką metalową obudowę i baterię 12 000 mAh z szybkim ładowaniem 120W. Urządzenie obsługuje inteligentne funkcje AI, zaawansowane narzędzia biurowe i rozbudowane możliwości multimedialne. Cena zaczyna się od 5699 RMB (2 982,44 zł).

Nowości AIoT – inteligentny dom według Xiaomi

Wśród nowości AIoT znalazły się m.in. klimatyzatory Mijia Fresh Air Conditioner Pro, lodówka Mijia Refrigerator Pro, pralka Mijia Dual-Drum Washer Dryer Pro, telewizor Xiaomi TV S Mini LED 2025 oraz oczyszczacz wody Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600G.

Xiaomi w swoim komunikacie z premiery podkreślił, iż inwestycje w rozwój własnych chipów i technologii sięgnęły już 13,5 mld RMB, a w ciągu dekady planuje przeznaczyć na ten cel kolejne 50 mld RMB.

Źródło: Xiaomi.