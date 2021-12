Xiaomi Mi TV Stick rozczarował Kamila. W swojej recenzji pisał m.in.:

chwilami miałem wrażenie, że wróciłem do mojego starego Philipsa z Android TV w wersji 5.0, który wymagał co kilka miesięcy resetu do ustawień fabrycznych aby jakoś działać.

A wszystko za sprawą zaledwie 1 GB pamięci RAM w urządzeniu. To zbyt mało do wygodnego korzystania z różnych aplikacji, w tym odtwarzaczy wideo, które nie są apkami VOD. To zmieni się wraz z nowym modelem, który został właśnie zaprezentowany przez Xiaomi.

Xiaomi TV Stick 4K porzuca Mi z nazwy, ale to nie oznacza, że będzie uboższy w funkcje względem swojego poprzednika. Nic z tych rzeczy. Nowa wersja przystawki multimedialnej, jak sama jej nazwa wskazuje, oferować będzie treści wideo w rozdzielczości 4K UHD wraz ze wsparciem Dolby Vision oraz dźwięku Dolby Atmos. Za dostęp do treści multimedialnych oraz aplikacji odpowiadać będzie system Android TV 11. Nie wykluczone, że w przyszłości doczeka się on aktualizacji do Google TV z odświeżonym, bardziej przejrzystym, interfejsem.

Nad sprawnym działaniem systemu i aplikacji czuwać ma czterordzeniowy procesor ARM Cortex A35 wspierany przez grafikę Mali-G31 MP2 oraz 2 GB pamięci RAM. Do tego 8 GB pamięci wewnętrznej na aplikacje. Czy to wystarczy do płynnego oglądania filmów i seriali w 4K z Dolby Vision i Dolby Atmos? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać.

Xiaomi TV Stick 4K. Kiedy premiera w Polsce?

Xiaomi nie chwali się kiedy urządzenie trafi do sprzedaży. Nie mówi też ile przyjdzie za nie zapłacić. Na chwilę obecną nie znamy nawet chińskich cen. Polski oddział firmy również milczy. I to także w kwestii samego urządzenia. W oficjalnych sklepach Xiaomi w Polsce wciąż sprzedawany jest podstawowy model za 199 zł. Warto jednak wstrzymać się z jego zakupem. Premiera wersji 4K jest coraz bliżej. Nie spodziewałbym się jednak, by do sklepów trafiła jeszcze przed świętami.