Xiaomi bez pardonu wchodzi na rynek TV, co zaoferuje nam w przyszłości?

Xiaomi TV, czyli „nie tylko smartfony”

Nie muszę was chyba przekonywać, że Xiaomi to nie tylko smartfony. W ofercie chińskiego producenta jest znacznie więcej produktów, nie tylko stricte związanego z elektroniką konsumencką. Nawet w Polsce w ofercie oficjalnego dystrybutora znajdziecie np. oczyszczacze powietrza, oświetlenie, odkurzacze, elektryczne hulajnogi, kamery czy nawet wagi łazienkowe. Teraz do oferty trafiły też telewizory, są to modele z serii Xiaomi Mi TV 4S i 4A. Pierwszy z nich już nawet zrecenzowaliśmy.

Trzy modele, które trafiły do Polski w rozmiarach od 32 do 55 cali to tylko mała część całej oferty chińskiego producenta. W Chinach można bez problemu kupić również większe modele z matrycami o przekątnej 65 i 75 cali. Do tego są też wersje oznaczone symbolem Pro, które zapewniają jeszcze lepszą jakość wykonania, węższe ramki oraz wydajniejsze podzespoły. Co jednak najważniejsze, nadal charakteryzują się całkiem przystępną ceną i jeśli pojawiłyby się w Polsce, to miałyby szansę zdobyć sporą popularność.