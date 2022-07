Pożyczki prosto na kartę wielowalutową

Karta wielowalutowa jest dzisiaj niezbędna

Walory kart wielowalutowych opisaliśmy już na łamach Antyweb.pl. Pokazywaliśmy Wam, jak łatwo można dzięki nim sporo zaoszczędzić na zakupach przez internet czy podczas wakacyjnych wyjazdów. Karta wielowalutowa to wolność, pozwalająca płacić tak jak nam wygodnie, niezależnie od tego, czy robimy zakupy w Polsce, czy w sklepie internetowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki połączeniu usług Cinkciarz.pl, możemy też bardzo szybko i bez zbędnych prowizji zasilić rachunek karty dowolną walutą. Wystarczy wpłacić środki na swój portfel walutowy w Cinkciarz.pl, kupić dowolnie wybraną walutę, by następnie zasilić rachunek powiązany z kartą wielowalutową. To wszystko można zrobić szybko, bez wychodzenia z domu, a nawet z poziomu własnego smartfona, bo wszystkie te usługi zintegrowane są w jednej aplikacji.

Karty wielowalutowe dostępne są w ofercie firmy już od blisko 2 lat i cieszą się coraz większą popularnością zarówno w wersji wirtualnej, jak i fizycznej. Szybki dostęp do środków zgromadzonych na rachunku karty daje nam sporą elastyczność w trakcie internetowych zakupów lub zagranicznych wakacji. Co, gdy zabraknie środków na rachunku karty i tymczasowo brakuje możliwości, by ją zasilić? Cinkciarz.pl znalazł rozwiązanie problemu!

Pożyczki walutowe od ręki

Pod koniec 2020 roku w ofercie portalu Cinkciarz.pl pojawiły się pożyczki w wielu walutach. Fintech udostępnia usługę pożyczek, maksymalnie na 30 dni, w jednej z pięciu walut: PLN, USD, EUR, CHF oraz GBP. Sami możemy wybrać, w jakiej walucie chcemy pożyczyć i zwrócić pieniądze.

Do tej pory takie pożyczki były wypłacane na rachunek bankowy, ale obecnie wprowadzono dodatkową możliwość. Pożyczka może być wypłacona bezpośrednio na rachunek karty wielowalutowej, co oznacza, że już kilka sekund po jej przyznaniu użytkownik karty będzie mógł wypłacić gotówkę z bankomatu, zapłacić za zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym, bądź też uregulować rachunek w restauracji. Nie potrzeba już czekać na przelew na konto bankowe. Nie musimy też płacić dodatkowej prowizji za taką operację.

Pożyczka może być wykorzystana na dowolny cel. By ją uzyskać, należy wypełnić wniosek i zaczekać na jego weryfikację oraz zgodę na wypłatę środków. Nie trzeba nawet wychodzić z domu. O decyzji dostajemy powiadomienie online. Wkrótce po tym pieniądze mogą zostać wypłacone.

Co więcej, nawet gdy nie posiadamy karty wielowalutowej, to składając wniosek o pożyczkę, możemy wybrać opcję wypłaty na kartę, a wówczas automatycznie otrzymamy darmową, wirtualną kartę wielowalutową. Gdy tylko pożyczka zostanie przyznana, pojawi się na rachunku karty, a dzięki Google Pay/Apple Pay, będziemy mogli zapłacić kartą również w punktach stacjonarnych, a nie tylko w internecie.

Taka możliwość wydaje się całkiem interesująca w szczególnych wypadkach. Jeśli na przykład czekamy na przelew z wypłatą, a nagle w promocji pojawił się produkt, który chcemy sobie kupić. Zamiast omijać okazję, można pożyczyć potrzebną kwotę i dokonać zakupu wcześniej, a jak tylko dostaniemy pieniądze, spłacić swoje zobowiązanie. Pożyczka może być przydatna również w sytuacjach awaryjnych. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wymarzonych wakacjach, wszystko mamy zaplanowane, ale nagle po jednej transakcji w nowym miejscu nasza karta płatnicza zostaje zablokowana. Pozostanie bez pieniędzy w obcym kraju, na pewno nie jest szczytem marzeń. Aby temu zaradzić, można złożyć wniosek o pożyczkę w Cinkciarz.pl, a po jej przyznaniu zasilić swoją wirtualną kartę wielowalutową. Spięcie jej z usługami Google Pay/Apple Pay pozwala na płacenie telefonem i daje nam niezależność, do czasu wyjaśnienia sytuacji z naszą drugą kartą płatniczą. To tylko dwa przykłady, ale pewnie dają nieco do myślenia.

Szybko, prosto i skutecznie z Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl już dawno przestał być tylko serwisem internetowej wymiany walut. Dziś to globalny fintech, który w jednym miejscu udostępnia różnorakie usługi finansowe. Na pierwszy rzut oka mogą one nie wydawać się w żaden sposób powiązane. Dzięki możliwościom, jakie stwarza Cinkciarz.pl, doskonale jednak współgrają i otwierają przed klientami nowe możliwości. Tak bez wątpienia jest z pożyczkami wypłacanymi na rachunek karty wielowalutowej. Co więcej, w ten sam sposób, czyli z rachunku karty, można też taką pożyczkę spłacić i w razie potrzeby może się to dokonać automatycznie. Wystarczy tylko zapewnić wystarczające środki na karcie. To wszystko sprawia, że korzystanie z nowoczesnych usług finansowych nigdy nie było łatwiejsze.

Artykuł powstał przy współpracy z Cinkciarz.pl