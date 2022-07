Gotować warto, ale na czym? Wyjaśniamy różnice między płytami indukcyjnymi, ceramicznymi a gazowymi

Urządzanie kuchni to jedna z najbardziej kłopotliwych i kosztownych części remontu. Przekonał się o tym każdy, kto podjął temat. O ile jeszcze śledzimy temat na bieżąco i wiemy czego chcemy, to pół biedy. Gorzej jeżeli chcielibyśmy urządzić funkcjonalną kuchnię bez doświadczenia i specjalnych preferencji, a przy tym nie zbankrutować, bo na czymś wypada gotować. Z pomocą przychodzą nam płyty indukcyjne, ceramiczne oraz gazowe — wszystkie stworzone z myślą o zabudowach, dzięki czemu wpasują się w najrozmaitsze kuchenne konfiguracje i projekty!

Płyty indukcyjne do zabudowy - co warto wiedzieć przed zakupem? Na co zwrócić uwagę?

Płyty indukcyjne w ostatnich latach biją rekordy popularności. Tutaj spora zasługa ich wachlarzu zalet, które przyciągają wielu niezdecydowanych klientów. Począwszy od bezpieczeństwa związanego z obsługą przez niskie rachunki za prąd dzięki energooszczędności, komfortowe użytkowanie, na bezproblemowym czyszczeniu kończąc. Ponadto użytkownicy decydujący się na zakup płyty indukcyjnej mają dziesiątki opcji i konfiguracji do wyboru. Producenci przygotowali cały zestaw wymiarów urządzeń, dzięki czemu sprawdzą się one zarówno w małych, jak i dużych kuchniach. Ich użytkownicy mogą dostosować je do własnego widzimisię, wybierając liczbę palników, sposób sterowania (pokrętła, dotykowo) oraz dobierając modele z funkcjami dodatkowymi, które najlepiej wpasują się w nasz styl gotowania. Tutaj możliwości jest dziesiątki — od opcji szybkiego grzania, przez łączenie pól grzewczych aby efektywnie korzystać na nich z dużych naczyń, inteligentne opcje zapobiegające kipieniu, automatyczne programy utrzymywania stałej temperatury, wykrywanie obecności garnków, na wykorzystaniu ciepła resztkowego kończąc.

Często przed zakupem pojawia się pytanie: jaką płytę indukcyjną wybrać? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi — bo wszystko zależy od preferencji i potrzeb klienta. Dlatego przed przystąpieniem do zakupów warto zapoznać się z ofertą poszczególnych producentów i zapoznać z opcjami, które oferują poszczególne modele płyt indukcyjnych. Jeżeli szukacie płyt indukcyjnych do zabudowy - tutaj sklep RTV Euro AGD zebrał najlepsze oferty!

Płyty ceramiczne - co warto wiedzieć przed zakupem? Na co zwrócić uwagę?

Mimo, że na pierwszy rzut oka płyty ceramiczne wyglądają tak samo jak indukcyjne - są to zupełnie inne konstrukcje. Opierają się one o halogenowe / elektryczne, spiralne lampy, które podgrzewają ceramikę do odpowiedniej temperatury. Ta zaś dba o to, by nasze naczynia były gorące. Konstrukcyjnie to jedno z najprostszych rozwiązań pozwalającei uniknąć gotowania na żywym ogniu. Niestety, z porównaniem do nowoczesnych płyt indukcyjnych - trzeba liczyć się z tym, że to rozwiązanie jest znacznie mniej wydajne i efektywne. Ponadto warto szykować się na dużo większe zużycie prądu, a także bardziej kłopotliwe doprowadzanie urządzeń do porządku.

Z pozytywów — to rozwiązanie do którego nie potrzeba żadnych specjalnych naczyń. Spokojnie będą działać kilkadziesiąt lat, a ponadto również można wybierać i przebierać w wielkościach. Płyty ceramiczne dostępne są na rynku od lat - i tak długo jak macie moc przyłączeniową 6-9 kW i 2-fazowy prąd, można się cieszyć większością modeli w rozmiarach od 30 do 90 centymetrów. Taki rozstrzał pozwoli odnaleźć się im w kuchni każdej wielkości. Bogata ofertę płyt ceramicznych do zabudowy znajduje się tutaj.

Płyty gazowe - co warto wiedzieć przed zakupem? Na co zwrócić uwagę?

Płyty gazowe wśród wielu młodych urządzających domy i mieszkania są w odwrocie — podobnie zresztą jak gazowe piekarniki. Jednak to wciąż sprzęty godne uwagi. Choć wielu użytkowników może mieć kłody rzucane pod nogi związane m.in. z brakiem dostępu do przyłączenia gazowego, cała reszta nie powinna domyślnie omijać ich szerokim łukiem. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że i tutaj nie trzeba przejmować się specjalnymi naczyniami — a ponadto nawet w przypadku awarii prądu można coś ugotować czy zagrzać wodę na herbatę. Ponadto wybór modeli jest wciąż ogromny, a nowoczesne rozwiązania potrafią być naszpikowane technologiami ułatwiającymi korzystanie z tego typu sprzętu. Tak samo zresztą jak ma to miejsce przy indukcji czy płytach ceramicznych. Nie brakuje w nich czujników gotowania, timerów czy blokad przed najmłodszymi, którzy mogliby się poparzyć i zrobić sobie krzywdę.

Co ważne - płyty gazowe potrafią być też ukryte pod szkłem - takie rozwiązanie oferuje Solgaz, który w wielu swoich materiałach porównuje je do indukcji. Ale płyty gazowe potrafią opierać się także na szkle i blachach. To urządzenia, które oferują najwięcej elastyczności ze względu na wykończenie. Najtańsze są ze stali szczotkowanej i blachy emaliowanej, ale na rynku dostępne są także warianty ze szkłem hartowanym i ceramicznym. Można wybierać kolory, dobierać różne rodzaje rusztów do palników, i kupować ten rodzaj kuchenek wolnostojących w różnych kształtach. Zamiast klasycznych kwadratów czy prostokątów - użytkownicy mogą postawić na półkola czy narożne płyty pozwalające efektywnie wykorzystać każdy centymetr. Rozmaite oferty płyt gazowych do zabudowy znajdują się tutaj.

