Słyszysz polska siatkówka - myślisz Polsat i Plus. Najważniejsze wydarzenia siatkarskie obejrzysz w Polsat Box Go

Od ponad dwóch dekad (dokładnie od 25 lat) Grupa Polsat Plus wspiera polską siatkówkę, która to w tym czasie odniosła już szereg sukcesów na arenie międzynarodowej. Logo Plus na koszulkach naszych reprezentantów w tej dyscyplinie, tak się już wryło w naszą pamięć, że jest nierozłącznie kojarzone z tą dyscypliną sportową w Polsce.

Nie ma w Polsce drugiej takiej firmy, która wspierałaby tak długo którąś z dyscyplin sportowych, jednocześnie trudno więc odmówić wymiernego udziału Grupy Polsat Plus w sukcesach, jakie odnosimy w ostatnich latach w siatkówce.

Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2014 (złoto)

Oczywiście udział ten, to nie tylko wsparcie finansowe, ale i dostęp do najważniejszych wydarzeń i meczów siatkówki na kanałach Polsatu, należących do Grupy Polsat Plus, dzięki czemu możemy oglądać je wszystkie wygodnie na swoich telewizorach czy urządzeniach mobilnych - na przykład teraz, na wyjazdach wakacyjnych, dzięki serwisowi Polsat Box Go. Większy dostęp i komfort transmisji natomiast zapewni najszybszy w Polsce Internet 5G od Plusa, który swoim zasięgiem obejmuje już ponad 19 mln mieszkańców z ponad 800 miejscowości w Polsce.

Pakiet Polsat Box Go Sport - moc wydarzeń sportowych

Największe mecze siatkarskie można śledzić w serwisie Polsat Box Go w ramach pakietu Polsat Box Go Sport, który jest niezwykle szeroki. Oprócz meczów w ramach Ligi Narodów, w której zmagają się nasi siatkarze, możemy obejrzeć aktualnie wydarzenia na 20 kanałach sportowych - 6 kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium, kanałach Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4 czy Eurosport:

mecze piłkarskie Ligi Mistrzów UEFA

mecze piłkarskie Ligi Narodów UEFA

gale UFC

mecze piłkarskie PKO BP Ekstraklasa

mecze piłkarskie Fortuna 1 Liga (wszystkie mecze w pakiecie)

mecze lig zagranicznych: LaLiga Santander, Serie A TIM, Ligue 1 Uber Eats, Liga Portugal, Jupiler Pro League,

tenisowy Wielki Szlem, turnieje ATP Masters, wyścigi kolarskie, sporty zimowe

Pakiet jest dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/ 30 dni i można z niego korzystać, jak długo się chce, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów.

Wracając jednak do siatkówki, na mocy podpisanych już umów, w najbliższych latach na sześciu kanałach Grupy Polsat Plus będziemy mogli oglądać transmisje z:

trzech Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w latach 2022 (w Polsce), 2026, 2030,

Ligi Narodów aż do 2032 roku, w tym czternastu turniejów kwalifikacyjnych i dwóch turniejów finałowych, które odbędą się w Polsce,

Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej i cyklu turniejów Beach Pro Tour,

Klubowych Mistrzostw Świata

nowego międzynarodowego turnieju reprezentacyjnego, zaplanowanego na lata 2025 i 2029.

Siatkówka to nie tylko wydarzenia międzynarodowe, ale i krajowe rozgrywki, które również wspiera Grupa Polsat Plus.

Plus jest Sponsorem Tytularnym PlusLigi mężczyzn i Sponsorem Strategicznym Tauron Ligi kobiet do 2028 r., a telewizja Polsat zapewniła sobie prawa do transmisji obu lig do 2028 r. Dzięki temu, wyłącznie w serwisie Polsat Box Go kibice siatkówki mogą oglądać po sześć spotkań z każdej kolejki Tauron Ligi siatkarek oraz PlusLigi siatkarzy. Tylko w zeszłym sezonie kanały Polsatu Sport przeprowadziły transmisje z 205 meczów PlusLigi oraz 112 TAURON Ligi.

Najbliższy terminarz imprez siatkarskich

Co w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć na żywo w Polsat Box Go na Polsat Sport oraz na innych sportowych kanałach Polsatu?

Trwa Liga Narodów

Tak więc przede wszystkim czeka nas teraz turniej finałowy Ligi Narodów. Fazę zasadniczą, która rozpoczęła się 7 czerwca Polacy zakończyli na drugim miejscu. Składała się ona z trzech turniejów, które odbyły się w Ottawie (wygraliśmy z Argentyną 3:0, z Bułgarią 3:0, z Francją 3:1 oraz przegraliśmy z Włochami 1:3), w Sofii (zwycięstwo z Brazylia 3:1, z Kanadą 3:0, z Australią 3:0 i USA 3:1) i w Gdańsku (porażka z Iranem 2:3, zwycięstwo z Chinami 3:0, z Holandią 3:0 i Słowenią 3:1).

Turniej finałowy zaczyna się ćwierćfinałami, w których weźmie udział osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Już 20 lipca USA zmierzy się z Brazylią i Włochy z Holandią. Dzień później Francja z Japonią oraz Polska z Iranem.

Dla Polski będzie to zatem doskonała okazja do rewanżu za porażkę z Iranem w fazie zasadniczej. Mecz ten rozpocznie się 21 lipca o godzinie 21:00 na kanale Polsat Sport, a w internecie w Polsat Box Go na wielu urządzeniach dzięki czemu najlepsze sportowe emocje są zawsze w zasięgu ręki.

Memoriał Wagnera

Kolejny w kalendarzu imprez siatkarskich transmitowanych na kanałach Polsatu jest XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia w TAURON Arenie Kraków. Rywalami Polaków w tym turnieju będą reprezentacje Argentyny, Iranu i Serbii.

Mistrzostwa Świata w Siatkówce

Natomiast ostatnie z dużych wydarzeń, które będziemy mogli oglądać w najbliższym czasie na kanałach Polsatu są Mistrzostwa Świata w Siatkówce, które w przypadku mężczyzn odbędą się w dniach 26 sierpnia - 11 września, a kobiet 23 września – 15 października. Mężczyźni większość swoich meczów rozegrają w Polsce - w Katowicach i Gliwicach.

To tylko w najbliższym czasie, jako przedsmak kolejnej dekady najważniejszych wydarzeń w siatkówce, w których będziemy mogli uczestniczyć oglądając je czy to w telewizji na kanałach Polsatu, czy też online w Polsat Box Go.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus.