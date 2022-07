Urządzasz domek letniskowy? Te akcesoria warto mieć na oku

Kiedy tylko robi się cieplej, wszyscy właściciele działek - czy to miejskich, czy podmiejskich, chętnie wracają tam by otworzyć sezon. W dobie stale rosnących cen — wielu z nas rezygnuje z dalekich wakacyjnych wyjazdów i urlop spędza u siebie. Ale by tam się dobrze czuć, ważnym jest odpowiednie przygotowanie miejsca do własnych potrzeb. Oczywiście nie może tam zabraknąć pomocy technologicznych, dzięki którym nasze domki letniskowe staną się nie tylko bardziej przytulne, ale także funkcjonalne.

Jak urządzić domek letniskowy? Oto kilka rozwiązań, które mogą Ci się tam przydać!

Domki letniskowe z założenia są nie tylko niewielkich rozmiarów, ale też większość z nas nie odwiedza ich zimą. Ale by każdorazowo nie wozić ze sobą wszystkiego w tę i z powrotem, warto pomyśleć o systemach przechowywania — zarówno ubrań, jak i praktycznych przedmiotów, które na co dzień będą nam tam potrzebne. Jeżeli z góry wiemy, że miejsce to w zimowe miesiące będzie wychłodzone i bez opieki — warto zadbać też o takie z odpowiednimi zabezpieczeniami, które pozwolą zapobiec uszkodzeniom związanym m.in. wilgocią.

Jednym z najbardziej kłopotliwych w urządzaniu pomieszczeń zawsze będzie kuchnia. Na szczęście ostatnie lata przyniosły nam cały szereg rozwiązań, które pozwolą urządzić funkcjonalną przestrzeń do przechowywania i przygotowywania jedzenia. Niewielkich rozmiarów lodówki charakteryzują się oszczędnością miejsca, przy jednoczesnym oferowaniu pełnej funkcjonalności chłodziarki oraz niewielkich rozmiarów zamrażarki. Co więcej — warto zwrócić uwagę na generowany przez nie hałas. Często w kontekście letniskowych domków mowa o niewielkich, otwartych przestrzeniach — dlatego warto wziąć ten aspekt pod uwagę. Ale poza lodówkami znajdziemy teraz również cały szereg niewielkich kuchenek, które pozwolą nam podgrzać a nawet ugotować ulubione posiłki. Te dostępne są w różnych konfiguracjach — jednopalnikowych i wielopalnikowych. Gazowe, elektryczne, indukcyjne. Wybór należy do Was!

Domek letniskowy czy nie — telewizor od zawsze pozostaje w centrum salonu. Jeżeli chodzi o wybór konkretnych modeli ekranów, producenci sprzętu dają nam ogromne pole do popisu. Możemy przebierać zarówno w technologiach, jak i wielkościach matryc. Niestety, podobnie jak z innymi sprzętami — pozostawianie ich na dłużej w chłodnym pomieszczeniu może okazać się dla nich zabójcze. Dlatego warto zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie na zimowe sezony. Ale by móc wygodnie cieszyć się szeroką ofertą programów, dla starszych modeli koniecznie będzie zadbanie o dekoder DVB-T2, który jest niezbędny do odbierania sygnału telewizyjnego. Jeżeli zaś chodzi o anteny naziemne — ich oferta również potrafi być niezwykle rozpięta, zarówno cenowo jak i pod względem wielkości, kształtu jak i możliwości. Na szczęście wszyscy zainteresowani - mają w czym wybierać!

Przedłużacze i listwy przepięciowe dla wielu z nas okazują się artykułem codziennego użytku. Lampki, telewizory, ładowarki, wentylatory czy nawet narzędzia mechaniczne potrzebują zasilania — a tego zawsze jest za mało. Przedłużacze z wyłącznikiem to wyjątkowo wygodna sprawa dla wszystkich, którzy lubią w prosty i wygodny sposób odcinać zasilanie od wszystkich urządzeń jednym “pstryknięciem”. Ale właśnie — jako, że urządzeń elektronicznych stale przybywa, to miejsca na podpięcie kolejnych zawsze brakuje. Tutaj z pomocą przychodzi przedłużacz na 10 gniazd, pozwalający łatwo podłączyć cały szereg urządzeń. Co istotne — dzięki długim przewodom zasilającym można z nich komfortowo korzystać zarówno w obrębie domku, jak i cieszyć się nim w ogrodzie. Elektryczny grill, głośniki z ulubioną muzyką elektryczna kosiarka - wszystkie podłączymy wygodnie i bez najmniejszych problemów!

Obecnie, urządzenie przytulnego domku letniskowego stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Do wyboru mamy dziesiątki urządzeń, które nie tylko pozwalają komfortowo i stosunkowo niedrogo stworzyć przytulne miejsce, w którym spędzamy czas, ale także ułatwiają codzienne czynności. Nie ważne czy chodzi o pracę, rozrywkę czy codzienne obowiązki - jest w czym wybierać!

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD