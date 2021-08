Coraz więcej faktów wskazuje na to, że Xiaomi wkrótce wprowadzi do Europy opaskę Mi Band 6 z obsługą NFC. To jednak nie wszystko, podobnie jak w Rosji, w Europie mogą zostać udostępnione płatności zbliżeniowe dzięki współpracy z Mastercard.

Xiaomi Mi Band 6 z NFC to bardzo dobra wiadomość

Xiaomi Mi Band to jedne z najpopularniejszych opasek fitnessowych w Polsce i trudno się temu dziwić, bo spełnia wszystkie zadania, jakie można postawić przed tego typu urządzeniem. Przy premierze ostatniego modelu liczyliśmy między innymi na obsługę NFC oraz moduł GPS. Ten drugi nie trafił jeszcze do opaski prawdopodobnie ze względu na baterię. Już teraz Mi Band 6 działa średnio na baterii przez około 5-6 dni, a przy aktywacji GPS pewnie stracilibyśmy kolejne godziny. Z NFC historia jest nieco inna, moduł taki jest dostępny np. w wersji chińskiej, ale w Europie jest on bezużyteczny, bo nikt go nie obsługuje. To ma się jednak wkrótce zmienić.

Już jakiś czas temu Mastercard w Rosji rozpoczął współpracę z Xiaomi i wprowadził płatności NFC w opasce Mi Band 4. Podobnie ma być w nowej wersji Mi Smart Band 6, która zostanie zaprezentowana za kilka tygodni. Co więcej nowa opaska ma również trafić do innych krajów w Europie, w tej chwili mamy potwierdzenie dotyczące Włoch. Nie jest też wykluczone, że Mastercard rozszerzy wsparcie dla płatności zbliżeniowych również na inne kraje niż Rosja i wkrótce dostępne będą szerszemu gronu użytkowników. Bez dwóch zdań byłaby to bardzo dobra wiadomość, bo opaska jest zdecydowanie najtańszym urządzeniem tego typu, które umożliwiałoby płatności zbliżeniowe.

Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że zapowiedzi staną się wkrótce faktem. Bylibyście skłonni wymienić swój obecny model Mi Band na wersję z NFC, gdyby pojawiła się możliwość płatności opaską?

źródło: XiaomiToday