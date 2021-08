Xiaomi CyberDog - powstanie tylko 1000 sztuk

Xiaomi zasłynęło produkcją smartfonów, ale chiński konglomerat produkuje albo firmuje swoim logo znacznie więcej różnych sprzętów RTV i AGD. Teraz okazuje się, że zajmie się też produkcją robotów, choć początkowo CyberDog będzie limitowany tylko do 1000 egzemplarzy, które trafią głównie do entuzjastów robotyki. CyberDog to w tej chwili przede wszystkim platforma (open source), którą inżynierowie mogą wykorzystać w sposób w jaki sobie tylko wymarzą.

Podstawowe oprogramowanie serwowane przez Xiaomi wraz z wbudowanymi czujnikami i kamerami pozwala robotowi np. samodzielnie omijać przeszkody i podążać za właścicielem, ale możliwości są znacznie większe. Całość bazuje na platformie NVIDIA Jetson Xavier AI, która połączona jest między innymi z czujnikami dotyku, mikrofonem, GPS, szerokokątną kamerą oraz czujnikiem głębi Intel RealSense D450. Do dyspozycji jest jednak jeszcze 3 porty USB typu C oraz HDMI, które można wykorzystać do podłączenia innych elementów np. radaru (lidar) albo panoramicznej kamery.

CyberDog jest w stanie poruszać się z prędkością 3,2 m/s (Spot jest nieco szybszy - 3,9 m/s), czyli blisko dwukrotnie szybciej niż normalny chód człowieka (~11 km/h) i waży tylko 3 kg (Spot - 5,2 kg), więc jest nieco mniejszy niż jego znacznie droższy konkurent. Cena na poziomie 9999 juanów (~6000 PLN) jest z pewnością atrakcyjna, bo Spot od Boston Dynamics kosztuje prawie 50 razy więcej (74 500 USD = ~290 000 PLN). Jest też znacznie niższa od chińskiej konkurencji, kilka tygodni temu podobnego robota pokazała firma Unitree Robotics, ale jego najtańsza wersja to wydatek rzędu 2700 USD (~10 500 PLN), czyli wyraźnie więcej niż CyberDog.

Xiaomi CyberDog nie jest zabawką

Czworonożne roboty za sprawą Boston Dynamics zdobyły sporą popularność. Znalazły zastosowanie w służbach mundurowych, a swojego Spota ma nawet SpaceX, robot był wykorzystywany do badania miejsc wybuchu statków Starship podczas testów. Xiaomi CyberDog jest bardzo do Spota podobny i z pewnością nie jest to zabawka pokroju Sony Aibo. To narzędzie, które można wykorzystać w profesjonalnych zastosowaniach, a otwarte oprogramowanie z pewnością znacznie w tym pomoże. O tym czy zdobędzie popularność przekonamy się pewnie za jakiś czas.