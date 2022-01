Redmi Note 11 oficjalnie. Nowe smartfony Xiaomi dla każdego

Xiaomi prezentuje Redmi Note 11. I to nie jeden czy dwa nowe modele. To cztery smartfony, które mają trafić w gusta osób szukających telefonów ze średniej półki, jednak oferujących znacznie więcej niż konkurencja w podobnej cenie.

Jak pisaliśmy kilka dni temu, Redmi Note 11 oficjalnie trafi do Polski 8 lutego. Dziś miała miejsce jego globalna premiera, na której zaprezentowany nowy smartfon w całej okazałości. I to w kilku wersjach:

Redmi Note 11 Pro 5G

Do sprzedaży trafi Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S oraz Redmi Note 11. Xiaomi wprowadza spore ulepszenia w aparatach, szybkości ładowania, wyświetlaczu i szybkości działania. Dzięki nim z lepszych rozwiązań mają skorzystać osoby szukające flagowej wydajności w smartfonie w rozsądnej cenie.

Xiaomi Redmi Note 11. Specyfikacja wszystkich modeli

Redmi Note 11 Pro

Xiaomi do swoich najmocniejszych przedstawicieli Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11S wprowadza aparaty 108 Mpix, które znajdują zastosowanie we flagowych smartfonach. Do tego ekrany AMOLED i 120 Hz (90 Hz w modelach 11S i 11), procesory Snapdragon 695 (Note 11 Pro 5G), MediaTek Helio G96 (Note 11 Pro oraz Note 11S) i Snapdragon 680 w Note 11, szybkie pamięci RAM LPDDR4X i baterie 5000 mAh z szybkim ładowaniem. A jak prezentuje się specyfikacja poszczególnych modeli? Możecie to zobaczyć w tabeli poniżej:

Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S Redmi Note 11 Wyświetlacz 120 Hz

6,67-calowy FHD+ AMOLED DotDisplay 120 Hz

6,67-calowy FHD+ AMOLED DotDisplay 90 Hz

6,43-calowy FHD+ AMOLED

DotDisplay 90 Hz

6,43-calowy FHD+ AMOLED

DotDisplay Główne aparaty 108 Mpix

8 Mpix ultra-szeroki

2 Mpix makro 108 Mpix

8 Mpix ultra-szeroki

2 Mpix makro

2 Mpix czujnik głębi 108 Mpix

8 Mpix ultra-szeroki

2 Mpix makro

2 Mpix czujnik głębi 50 Mpix

8 Mpix ultra-szroki

2 Mpix makro

2 Mpix czujnik głębi Aparat przedni 16 Mpix w ekranie 16 Mpix w ekranie 16 Mpix w ekranie 16 Mpix w ekranie Wymiary i waga 164,19 mm x 76,1 mm x 8,12 mm

202 g 164,19 mm x 76,1 mm x 8,12 mm

202 g 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09

mm

179 g 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09

mm

179 g Procesor Snapdragon 695 MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G96 Snapdragon 680 RAM + ROM LPDDR4X

UFS 2.2 Audio Dwa głośniki stereo

Wyjście audio 3,5mm Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych z boku

AI Face Unlock Zasilanie Bateria 5000 mAh

Ładowanie przewodowe 67 W Bateria 5000 mAh

Ładowanie przewodowe 67 W Bateria 5000 mAh

Ładowanie przewodowe 33 W Bateria 5000 mAh

Ładowanie przewodowe 33 W Łączność SIM 1 + hybrydowe

(SIM lub MicroSD)

NFC, podczerwień SIM 1 + hybrydowe

(SIM lub MicroSD)

NFC, podczerwień Dual SIM + MicroSD

NFC, podczerwień Dual SIM + MicroSD

NFC, podczerwień Pamięć 6 GB + 64 GB

6 GB + 128 GB

8 GB + 128 GB 6 GB + 64 GB

6 GB + 128 GB

8 GB + 128 GB 6 GB + 64 GB

6 GB + 128 GB

8 GB + 128 GB 4 GB + 64 GB

4 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB

Redmi Note 11S

Smartfony będą dostępne w kilku wersjach kolorystycznych: Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue, Star Blue (dostępny tylko w wersji Pro) oraz Twilight Blue (Redmi Note 11S oraz Redmi Note 11).

Xiaomi Redmi Note 11. Cena i premiera w Polsce

Redmi Note 11

Na oficjalne, polskie ceny przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Premiera Xiaomi Redmi Note 11 w naszym kraju odbyć się ma 8 lutego. Smartfon trafi do sklepów kilkanaście dnie później. A jak to wygląda na zachodnich rynkach? Za Redmi Note 11 Pro 5G w wersji 6+64 GB trzeba zapłacić 329$, wersja 6+128 GB to koszt 349$, natomiast 8+128 GB to wydatek 379$. W przypadku Redmi Note 11 Pro ceny te przedstawiają się następująco: 299$ (6+64 GB), 329$ (6+128 GB) oraz 349$ (8+128 GB). Redmi Note 11S kosztuje 249$ (6+64 GB), 279$ (6+128 GB) i 299$ (8+128 GB). Za Redmi Note 11 zapłacić trzeba 179$ (4+64 GB), 199$ (4+128 GB) i 229$ (6+128 GB).