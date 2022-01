Wiemy, kiedy seria Redmi Note 11 zawita do Polski

Seria Redmi Note została już zaprezentowana w Chinach. Jednak jej globalne wersje będą się nieco różnić.

Redmi Note 11. Tylko który?

Przede wszystkim nie wiadomo, czy ujrzymy podstawowy model Redmi Note 11. On bowiem tak naprawdę w Polsce już jest, tyle że pod inną nazwą. Xiaomi postanowiło, że trafi on do Europy jako POCO M4 pro 5G. Nie sądzę więc, by firma zdecydowała się sprzedawać ten sam model pod dwoma różnymi nazwami. Bardziej prawdopodobne jest, że zamiast niego dostaniemy wariant Redmi Note 11 bez modemu 5G, napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 680.

Smartfon ma mieć wyświetlacz FHD + AMOLED odświeżany w 90 Hz, głośniki stereo, trzy aparaty z tyłu (główny 50 MP plus szeroki kąt i makro). Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh a ładowarka moc 33 W.

Redmi Note 11 Pro

Z ujawnionych renderów telefonu wynika, że globalna wersja będzie dość podobna do chińskiego wariantu. Telefon ma płaski ekran, najprawdopodobniej AMOLED, z centralnie umieszczoną dziurką na kamerę selfie.

Na górnej krawędzi urządzenia znajduje się mikrofon, dioda podczrwieni, głośnik i gniazdo audio 3,5 mm. Na dolnej mamy wejście USB-C i kolejny głośnik.

Według strony MySmartPrice, Redmi Note 11 Pro i Pro 5G będą dostępne w kolorach Graphite Grey, Polar White i Diamond Dazzle.

​​Redmi Note 11 Pro 4G będzie miał procesor Helio G96, wersja 5G – chipset firmy Qualcomm – nie wiadomo jednak jeszcze jaki. Oba telefony będą wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, który oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh, z szybkim, 67 W ładowaniem.

Redmi Note 11 Pro+?

Nie wiadomo, czy do Europy zawita Redmi Note 11 Pro+. W chińskiej wersji jego specyfikacja jest niemal identyczna jak wariantu bez plusa. Najciekawsze jest jednak ładowanie. Bateria ma pojemność 4500 mAh, ale za to ładowarka rekordową moc aż 120 W, co pozwala naładować telefon w ok. 15 min.

W Polsce bardzo dużą popularnością cieszył się zeszłoroczny model Redmi Note 10 Pro. Wyposażony był w ekran AMOLED, procesor Snapdragon 732G, baterię 5020 mAh i 108 MP matrycę w aparacie głównym. Do tego cena była niezwykle atrakcyjna – w momencie debiutu za wersję 6/128 trzeba było zapłacić 1399 zł.

Jeśli tegoroczna linia 11 będzie w stanie zaoferować równie dobry stosunek jakości do ceny, Xiaomi może liczyć na kolejny rynkowy sukces. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile telefony będą kosztować w Polsce.