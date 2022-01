Xiaomi to nie tylko smartfony, ale również cały ekosystem urządzeń inteligentnego domu. Z okazji wprowadzenia kolejnych nowości firma przygotowała specjalne promocje.

Xiaomi pokazało dziś całą rodzinę oczyszczaczy powietrza.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

To podstawowe urządzeniem, które kosztuje 799 zł. Wg. zapewnień producenta filtr ma zatrzymywać z 99,97 proc. sierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek. Na oczyszczenie powietrza w 120 m2 potrzeba mu godziny. Oczyszczacz monitoruje jakość powietrza, jego wilgotność i temperaturę. Można nie sterować za pomocą smartfonu lub wbudowanego ekranu dotykowego LCD.

Xiaomi Air Purifier 4 Lite Powierzchnia filtrów 2 m2 Wydajność (PCADR) 360 m3/h Aktywny węgiel 500 g Polecany dla pomieszczeń 25-43 m2 Poziom hałasu ≤ 61 dB(A) Wymiary 240×240×533 mm Waga 4,8 kg

Xiaomi Smart Air Purifier 4

To urządzenie ze średniej półki. W porównaniu z tańszym modelem mierzy indeks ciepła, czyli parametr łączący wilgotność i temperaturę powietrza. Pokazuje również poziom zanieczyszczeń PM2.5 i PM10, czyli najczęściej występujący w okolicach narażonych na smog. Potrafi też jonizować powietrze. Regularna cena Xiaomi Smart Air Purifier 4 będzie wynosić 1049 zł. W promocji jest sprzedawany za 949 zł.

Xiaomi Air Purifier 4 Powierzchnia filtrów 2,4 m2 Wydajność (PCADR) 400 m3/h Aktywny węgiel 550 g Polecany dla pomieszczeń 28-48 m2 Generator anionów tak Poziom hałasu 32,1 - 63 dB Wymiary 250/250/555 mm Waga 5,6 kg

Smart Air Purifier 4 Pro

To najbardziej zaawansowany oczyszczacz w ekosystemie Xiaomi. Model ma zwiększoną żywotność filtrów, większą sprawność i komfort użytkowania. Jego wydajność to 500 m3 powietrza na godzinę (PCADR). Ma dotykowy wyświetlacz OLED z regulowanym poziomem jasności. Może pracować w sześciu różnych trybach, takich jak tryb nocny, automatyczny czy wysokiej wydajności. Cena to 1399 zł w regularnej sprzedaży i 1199 zł w promocji.

Xiaomi Air Purifier 4 Pro Powierzchnia filtrów 2,6 m2 Wydajność (PCADR) 500 m3/h Aktywny węgiel 650 g Generator anionów tak Poziom hałasu 33,7 - 64 dB(A) Wymiary 275 x 275 x 680 mm Waga 6,8 kg

Kolejną kategorią zaprezentowanych dziś urządzeń są odkurzacze.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

To przedstawiciel odkurzaczy pionowych. W porównaniu do poprzedniego modelu G11 ma o 23 proc więcej mocy. Nowa końcówka pozwala na odkurzanie podłóg, dywanów, powierzchni drewnianych i innych. Co ciekawe – potrafi sama się czyścić, bezpiecznie ucina zaplątane włosy i nitki blokujące wlot. Bateria wystarcza na godzinę odkurzania w trybie ECO. G11 mierzy stopień zanieczyszczenia wciąganego powietrza i na tej podstawie sam reguluje moc. Kosztuje 1799 zł.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Moc 185 AWIV Końcówka Uniwersalna, samoczyszcząca Automatyczna moc tak Bateria litowo-jonowa,

do 60 min pracy

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

To robot, który nie tylko odkurza, ale również zmywa na mokro. Sam porusza się po mieszkaniu zapamiętując jego rozkład. Potrafi podjechać pod progi czy przeszkody o wysokości do 2 cm. Jego pracę możemy monitorować i sterować smartfonem. Dodatkowo może być uruchamiany przez asystentów głosowych Google i Alexa. Kosztuje 959 zł w promocji i 1099 zł w regularnej sprzedaży.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite Moc 2200 Pa Nawigacja automatyczna, inercyjno-wizualna Bateria 2600 mAh Tryby odkurzanie, zmywanie, mieszany Mobilność pokonuje progi 20 mm

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Bardziej zaawansowana wersja odkurzacza dysponuje większą baterią. Ogniwo ma pojemność 3200 mAh co ma mu pozwolić odkurzyć i umyć 150 m2 podłogi na jednym ładowaniu. Mycie odbywa się pod ciśnieniem, dzięki czemu likwidowane są mocne zabrudzenia. Cena regularna wynosi 1499 zł, promocyjna – 1349 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Moc 2700 Pa Nawigacja automatyczna, wizualna, wytaczanie ścieżek vSLAM Bateria 3200 mAh Tryby odkurzanie, zmywanie Mobilność pokonuje progi 20 mm Funkcje sterowania wytyczanie obszarów do wyczyszczenia, dokładny harmonogram Akcesoria szczotka główna, sześć bocznych, pojemnik na kurz 550 ml, pojemnik na wodę 250 ml

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Ten robot ma nawigację opartą na technologii lidar czyli laserowym rozpoznawaniu obiektów 3D. Jego moc ssania to 3000 Pa. Posiada wymienny pojemnik na kurz, funkcja mopowania wykorzystuje dźwięki o wysokiej częstotliwości do dokładniejszego czyszczenia. Urządzenie samo dobiera strategię pracy – kierunek, trasę i czas. Cena promocyjna wynosi 1799 zł, regularna 1999 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Moc 3000 Pa Nawigacja automatyczna, lidar (lds) Bateria 5200 mAh Tryby odkurzanie, zmywanie Mobilność pokonuje progi 20 mm Funkcje sterowania wytyczanie obszarów do wyczyszczenia, dokładny harmonogram, optymalna trasa sprzątania Akcesoria szczotka główna i boczna, pojemnik na kurz 450 ml

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

To najsilniejszy i najbardziej zaawansowany robot czyszczący. Potrafi opróżnić pełny worek śmieci w 10 sekund przy korzystaniu z opcjonalnej stacji dokującej Auto-empty Station. System laserowy nawigacji LDS pozwala na precyzyjne zmapowanie pomieszczenia, wykrywanie i omijanie drobnych przedmiotów leżących na podłodze. Jego cena to 2299 zł. Razem ze stacją dokującą kosztuje 3398. Promocyjna cena za zestaw to 2999 zł.