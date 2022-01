30. Finał WOŚP zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W tym roku łączymy siły na rzecz okulistyki dziecięcej. Szybka diagnoza i terapia problemów ze zmysłem wzroku są dzieciom niezbędne zwłaszcza w okresie rozwoju, kiedy odkrywają świat i chłoną wszystko, co nowe. Co roku na oddziałach okulistyki dziecięcej przebywa kilkanaście tysięcy młodych pacjentów, którzy, ze względu na brak nowoczesnych urządzeń, często nie mogą być zdiagnozowani dostatecznie szybko i dokładnie.

- Przeczytać można na oficjalnych stronach Allegro poświęconych Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co zostaną przeznaczone środki zebrane w tegorocznej odsłonie akcji? Fundacja zakupi urządzenia medyczne dla placówek w całej Polsce. Mają one pomóc w walce z jaskrą, zaćmą, chorobami nowotworowymi oczu oraz wspomóc w leczeniu urazów oraz wad wrodzonych. Mowa jest m.in. o angiografie dwupłaszczyznowym do leczenia siatkówczaka (najczęstszy nowotwór złośliwy gałki ocznej u dzieci), oftalmoskopach do badania dna oka, lampach szczelinowych i wielu innych przydatnych urządzeniach.

Technologiczny przegląd licytacji na Allegro dla WOŚP

Tegoroczne licytacje dla WOŚP wspiera między innymi polski dystrybutor JBP w Polsce. Na aukcjach znajdziecie m.in. słuchawki JBL Quantum 350. To bezprzewodowy, gamingowy zestaw z odłączanym mikrofonem na wysięgniku. Sprzęt oferuje bezstratną łączność bezprzewodową 2,4 GHz. Do tego dobry dźwięk wydobywający się z 40-milimetrowych przetworników oraz funkcję Voice Focus w kierunkowym mikrofonie. Na jednym ładowaniu mają działać do 22 godzin, a 5-minutowe ładowanie przewodem USB pozwoli na uzyskanie dodatkowej godziny pracy. W chwili obecnej ich cena to 305,00 zł. Na licytacjach Allegro dla WOŚP znajdziecie też inne produkty JBL, w tym słuchawki JBL Quantum ONE, JBL Quantum 800, JBL Quantum 50 czy JBL Quantum 100.

6-calowy czytnik e-booków inkBOOK Calypso Plus o numerze seryjnym 0001 charakteryzuje się m.in. przejrzystym menu w języku polskim, dostępem do książek i gazet w Legimi, Empik Go, Publio i wielu innych aplikacjach, wsparciem najpopularniejszych formatów cyfrowych książek (ePUB, PDF, Mobi), czy funkcją ,,Wyślij na inkBOOK’’, która wykorzystując WiFi pozwala na szybkie przenoszenie plików bez konieczności podpinania urządzenia kablem do komputera. W zestawie znajdziecie dodatkowe etui Yoga Wild Rose. W chwili obecnej jego cena to 630,00 zł

Aukcje Allegro dla WOŚP to nie tylko przedmioty. Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zaprasza na wycieczkę po laboratoriach technologicznych, gdzie badacze wytwarzają elementy do mikroelektroniki i fotoniki. Podczas wizyty będziecie mogli obejrzeć wszystkie sprzęty, wziąć udział w pracach technologicznych oraz zobaczyć. Dowiecie się też jak wygląda proces wytwarzania mikroprzyrządów, niezbędnych komponentów do urządzeń elektronicznych oraz poznania sprzętów, z których Instytut korzysta na co dzień. Zwycięzca aukcji na koniec wycieczki otrzyma od Instytutu upominek - płytkę krzemową z wypisanym imieniem w złocie. W chwili obecnej cena wycieczki to 2025,00 zł.

Na aukcjach pojawiły się też karty graficzne, w tym Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB GDDR6. Sprze∂ został został zmodowany przez Łukasza 'CzugA' Maczugę co nadaje jej wyjątkowy i unikalny charakter. Jej obecna cena to 9000,00 zł. Na innych aukcjach kupicie m.in. Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC i Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC.

Radio 357 zaprasza do wzięciu udziału w licytacji, w której do wygrania jest możliwość współprowadzenia jednego wydania Listy Piosenek Radia 357, wspólnie z Marcinem Łukawskim. Przed nagraniem radio oferuje przygotowanie merytoryczne do prowadzenia Listy, rozgrzewkę i trening wokalny, trening na sucho. W chwili obecnej cena wydarzenia to 20857,00 zł.

W tym roku do akcji dołącza polski oddział Xiaomi. Na aukcji wylicytować możecie smartfon Xiaomi MIX 4, który nie jest oficjalnie dostępny w Polsce. Charakteryzuje się m.in. 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, procesorem Snapdragon 888+ wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i 512 GM pamięci wewnętrznej. Wraz z telefonem możecie wylicytować strój sportowy w którym Iga grała swój pierwszy tegoroczny turniej z cyklu WTA 500 w australijskiej Adelajdzie. Zwycięzca otrzyma też specjalną dedykację od ambasadorki Xiaomi w Polsce. Aktualna cena 11600,00 zł.

Jest też coś od polityków. 4SWISS EX6 Power e-orange to elektryczna hulajnoga z mocnym silnikiem 700 W mocy chwilowej (350 W mocy znamionowej). Oferuje zasięg do 40 km na pojedynczym ładowaniu, 3 tryby prędkości do 25 km/h. Posiada potrójny układ hamulcowy Maximum Safe Brake. Choć hulajnoga jest używana, być może kogoś zainteresuje. Tym bardziej, że została podpisana przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i szefa Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska. Jej cena w chwili obecnej to 39000,00 zł.

Firma Hostersi zaprasza do licytacji 4 godzin konsultacji z dr inż. Maciejem Rostańskim, DevOps Engineerem. Mogą one zostać wykorzystane do wsparcia konkretnego wdrożenia/ biznesu lub w charakterze warsztatów (maksymalnie dla 4 osób) poszerzających wiedzę z wybranego zakresu. Konsultacje obejmują m.in. wszystkie narzędzia chmury AWS, narzędzia chmury GCP, technologię Kubernetes (zwłaszcza EKS dla AWS lub GKE dla GCP) czy używanie narzędzi IaC: Terraform, Helm. W chwili obecnej ich cena to 880,00 zł.

Nie brakuje też aukcji od zwykłych ludzi, którzy chcą wspomóc akcję charytatywną WOŚP. I choć może NBA 2K21 w wersji na PlayStation 4 nie jest największym hitem na tę konsolę, być może znajdzie się ktoś chętny do jej licytacji. Sprzedający podaje, że gra jest nowa, zafoliowana. W chwili obecnej jej cena to 59,00 zł.

Wszystkie aukcje na Allegro w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej znajdziecie na stronie aukcje.wosp.org.pl