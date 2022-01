Bazowa cena tego smartfona wynosiła wcześniej 2 099,00 zł, jak dobra to promocja w Orange można by wnioskować po porównaniu obecnej ceny w Orange i Plusa.

W Plusie w abonamencie za 55 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych, smartfon ten kosztuje 199 zł na start i później w 24 ratach po 79 zł. Razem więc za sam sprzęt zapłacimy tu 2 095 zł, czyli niemal wspomniana wyżej bazowa kwota.

Z kolei w Orange Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB na strat kosztuje obecnie 0,00 zł i w 24 ratach po 57 zł, co razem daje nam 1 368,00 zł - nic tylko brać, ale doliczmy jeszcze koszty abonamentów:

Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB 0,00 zł 57,00 zł 24 1 368,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł Razem 3 208,00 zł

Plus Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB 199,00 zł 79,00 zł 24 2 095,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Razem 3 415,00 zł

W Orange kupimy go aktualnie taniej o ponad 200 zł, mimo sporej różnicy w kwocie abonamentu (+ jeden miesiąc gratis). W planie za 80 zł mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz aż 105 GB transferu danych, do tego dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie.

Tak więc jak najbardziej można by polecić tę promocję, gdyby nie jeden szkopuł - na podobną promocję zdecydowały się jednocześnie popularne elektromarkety, w których Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB możemy nabyć w ratach 0% - Media Expert i EURO RTV AGD.

W pierwszym z wymienionych sklepów skorzystamy z 50 rat 0% po 33,98 zł miesięcznie, co dam nam kwotę 1 699,00 zł.

Media Expert Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB 0,00 zł 33,98 zł 50 1 699,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 23 897,00 zł Razem 2 596,00 zł

Po doliczeniu do tego kosztu oferty na kartę z dostępem do 5G za 39 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 40 GB transferu danych, łącznie zapłacimy prawie 2,6 tys. zł, a więc ponad 600 zł taniej niż w abonamencie Orange.

Podobnie to wygląda w EURO RTV AGD, z tym że mamy tu mniejszy okres kredytowania i raty za smartfona spłacimy już po 10 miesiącach.

EURO RTV AGD Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB 0,00 zł 169,90 zł 10 1 699,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 23 897,00 zł Razem 2 596,00 zł

Jak widać powyżej, Orange mimo dobrego pierwszego wrażenia tej promocji oferuje w niej Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB w abonamencie na gorszych warunkach cenowych niż opcja sklepowa i oferta bez zobowiązania.

Oczywiście w przypadku, gdy jednocześnie chcecie skorzystać z dostępu do HBO GO - w tym abonamencie Orange kosztuje on tylko 5 zł miesięcznie, a więc oszczędzacie przez dwa lata prawie 500 zł Dlatego w takiej sytuacji warto zastanowić się nad skorzystaniem z oferty Orange zwłaszcza, że mamy w niej ponad 100 GB transferu danych, które można przeznaczyć na oglądanie filmów i seriali.