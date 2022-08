O składanych urządzeniach Xiaomi było ostatnio nieco ciszej. To raczej OPPO i vivo wyróżniały się w tej dziedzinie spośród chińskich producentów. Wszystko spowodowane było tym, że szefostwo Xiaomi nie było zadowolone z zawiasów montowanych w tych urządzeniach. Prace nad ich udoskonaleniem trwały aż dwa lata. Jak ujawnił szef firmy Lei Jun udało się zmniejszyć liczbę części do 87. Zredukowano również ich masę. Dzięki temu smartfon będzie bardzo cienki (5.4 mm, oczywiście po rozłożeniu) i bardzo lekki (202 g). A mówimy o urządzeniu które przecież nie ma wymiarów samsungowego Flipa, ale Folda…

Oprócz zawiasów Xiaomi zastosowało w Mix Fold 2 wysokiej jakości ekrany. Zewnętrzny ma ponoć bardzo wysoką rozdzielczość co podwaja koszty jego produkcji. Z kolei wewnętrzny wykorzystuje technologię zmniejszającą zapotrzebowanie na energię. Ale to też wpływa na jego cenę. Wg. wyliczeń całkowity koszt wyświetlaczy w Mix Fold 2 wynosi niemal 600 dol. Co czyni je najdroższymi ekranami spośród wszystkich składanych urządzeń.

To sprawi że Mix Fold 2 może być najdroższym tego typu smartfonem na rynku. Bo oczywiście nie tylko ekrany będą z najwyższej półki. Podobnie ma być z procesorem (Snapdragon 8+ gen 1) czy optyką, która tak jak w przypadku Xiaomi 12S Ultra powstała już przy współpracy z Leica.

Smartfon ma mieć 12 GB RAM i trzy wersje pamięci 256, 512 i 1 TB. Bateria będzie miała pojemność 4500 mAh a ładowanie moc 67 W.

Podczas premiery Xiaomi pokaże również najnowszy tablet Pad 5 Pro z dużym 12.4 calowym ekranem oraz słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro.

źródło